謀害同居男友故佈疑陣 警察之子被判無期徒刑定讞

一審高雄地院、二審高等法院高雄分院皆依殺人罪判處李祈緯無期徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。（資料照）

2025/08/07 12:59

〔記者張文川／台北報導〕高雄市男子李祈緯經營無菜單料理餐廳，父親是警界出身，他因不滿林姓同居男友提出分手，竟趁他服用安眠藥熟睡時，在房間燒木炭致林男一氧化碳中毒死亡，並故佈疑陣製作欲同死的假象，企圖誤導辦案，一審高雄地院、二審高等法院高雄分院皆依殺人罪判處他無期徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

判決書指出，李男於2022年5月起與林男在對方承租的高雄市廣州一街同居。3個月後，林男因個性不和而提出分手，李男不滿，2人為此經常發生爭吵，李甚至負氣一度搬離租處。

同年8月6日晚上，李男藉故住在林男處，林男凌晨服用安眠藥助眠後，睡了8至12小時仍未醒來，李因懷恨他分手，乃萌生殺人意圖，下午騎機車到自己開的無菜單料理餐廳，取出2包木炭後折返，在密室內燃燒，製造一氧化碳中毒死亡假象。

李男確認林男中毒昏迷後，將所餘不多的炭盆，移至臥室內靠近廁所側，打開臥室落地門，自陽台進入客廳，再服用林男的安眠藥後，躺臥在客廳靠近落地窗側，故佈疑陣製造謀為同死的假象，不久即因藥力發作而昏睡。

後來林男的表姊聯絡不上林男，前往租處按鈴仍未獲回應，通報警方到場破門而入，發現林已陳屍床上，檢警循線戳破李男的伎倆，依殺人罪起訴。

高雄地院依殺人罪，判處李男無期徒刑，他不服上訴，被高雄高分院判決駁回；最高法院亦駁回李的上訴，全案定讞。

