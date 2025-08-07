為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    把離職托育員當人頭！托嬰中心辯稱台中社會局教的 判刑再追繳558萬

    高等法院台中分院二審駁回陳姓負責人與陳姓主任的上訴，全案判決確定後，台中市政府社會局追繳共558萬元的獎金與補助款。（資料照）

    2025/08/07 12:42

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一家私立托嬰中心的一位托育員離職，但該中心的陳姓女負責人與陳姓主任，竟把這位離職托育員當人頭，繼續登記在該中心，導致這位托育員不能轉職，氣得提出告訴，兩人都否認違法，陳姓主任甚至宣稱，「是社會局承辦人員教我們的」，一審判處2人各40日拘役，可易科罰金，2人上訴二審駁回，全案確定後，台中市政府社會局還要追繳這家托嬰中心，共計558萬元的獎金與補助款。

    判決書指出，台中市海線一所私立托嬰中心的一位托育員，2022年7月底離職，陳姓負責人與陳姓主任為了繼續收幼兒，竟將這名離職托育員，在衛生福利部社會及家庭托育服務整合資訊系統中，登記為該中心托育員，不料，這名托育員離職後改當居家托育人員，於2022年8月向台中市第四區居家托育服務中心登記，第四區中心卻告知她已任職於托嬰中心，居家托育員無法兼職托嬰中心托育員而不能登記，她向托嬰中心反映無結果，轉向台中市政府社會局反映遭掛名並提出告訴。

    陳姓負責人矢口否認犯行，辯稱系統有30天的函報期限，並無違法問題，陳姓主任也否認犯行，辯稱離職人員可以掛托育幼兒，「我們操作系爭系統就是老師名下有位置就可以掛上去，是社會局承辦人員教我們的」。

    台中地方法院則認為，2人在托育員離職後，仍不實登載為這家托嬰中心的托育員，已觸犯共同犯行使業務上登載不實準文書罪，且確實造成這位托育員的損害，也影響主管機關對於托嬰資訊管理的正確性，2人都判處拘役40日，可易科罰金各4萬元；2人上訴二審被駁回，全案確定。

