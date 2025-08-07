新北某安置機構6生涉性平案 市議員鄭宇恩提3點要求社會局檢討

新北市某安置機構爆發性侵案，市議員鄭宇恩在受害男童K母親求助之下進行調查，意外揭露該機構連續多起性平事件。（記者黃子暘攝）

2025/08/07 14:05

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市某公辦民營安置機構爆發男童之間疑似性侵害事件，市議員鄭宇恩接獲其中一名男童母親求助後介入調查，意外揭露該機構竟有6名男學生涉入個別性平事件。

鄭宇恩說，據目前已知資訊，機構、社會局僅通報社政系統，未通報警政系統，且未落實讓涉案學生獨立居住的防護措施，導致疑似受害者規模擴大，孩子被判斷在機構自學，是否經專家審慎評估？機構內文化已顯扭曲、病態，相關單位未及時輔導，讓孩子疑似陷入受害、加害的無限痛苦輪迴。

鄭宇恩說，經查發現，該機構最早從2月開始就有性平案件發生，6月中旬機構獲報其中一件，社會局卻明顯未落實聲稱的「相關院生獨立居住」，導致該案其中一名涉案男童後續再與新室友、其他安置學生之間發生性平案；內政部頒訂「兒童及少年安置及教養機構性侵害事件處理流程」、「性侵害防治中心受理性侵害事件處理流程」規定，相關案件均需通報警政單位，但該機構疑似未通報，僅學校主動聯繫警察局。

鄭宇恩指出，該機構中的安置兒少明顯已經無法正確辨別身體自主，且行為疑似已逾越性探索容許範圍，部分學生更因為遭剝奪到校上課的受教權，喪失向學校求助的機會，「到底有多少位專家學者評鑑這個學童不適合去上課，要在機構自學？」

鄭宇恩表示，安置兒少原生家庭本就較為弱勢，加上安置機構封閉的環境及團體生活模式，讓孩子不斷受傷、產生更嚴重偏差行為，等同在困難的家庭之上再加一道難題，她要求社會局檢討性平事件通報缺失、是否未經專家學者會議審慎評估即剝奪兒少到校受教權益、對機構監管失職，並重新建立機構完善性侵事件處理程序，並由外部單位就該機構現況展開調查，以及案件相關兒少的追蹤與輔導。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

