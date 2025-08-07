為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    新北安置機構爆集體性侵 鄭宇恩︰涉案者達6人疑未報警政系統

    新北市某安置機構一起性侵案，市議員鄭宇恩在受害男童K母親求助之下調查，意外揭露該機構連續多起性平事件。（記者黃子暘攝）

    新北市某安置機構一起性侵案，市議員鄭宇恩在受害男童K母親求助之下調查，意外揭露該機構連續多起性平事件。（記者黃子暘攝）

    2025/08/07 12:15

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市某安置機構一起性侵案，市議員鄭宇恩在受害男童K母親求助之下調查，意外揭露該機構連續多起性平事件。鄭宇恩今（7）日舉行記者會指出，國小男童K在5至6月中旬於宿舍內疑似遭男童H性侵，K、H雙方互控性侵，在學校報警後，H童也被查出與其他國小男童、男國中生之間發生疑似性侵害或性猥褻案件，已知6個孩子涉入性平案。

    鄭宇恩說，H童被控疑似性侵機構宿舍室友K童，K童6月中旬向生輔員反映後，社會局獲悉後卻未讓H童獨立居住，而是改讓H童與另外一名男童Y同住，6月下旬H童、Y童之間也在宿舍內發生疑似性侵害事件。

    鄭宇恩指出，H童是有到校上課的孩子，日前因在校對女同學疑似言語性騷擾，校方啟動校安調查，教師也發現H童衣物老舊、身上有異味，疑似沒有洗澡，在6月下旬進一步致電主責社工了解H童在安置機構作息，主責社工才告知教師H童涉及性平案件，校方因此向警分局報案，全案循警政系統處理流程啟動調查。

    鄭宇恩說，7月上旬，學校進行調查訪談，發現H童仍有室友，建議讓H童獨居，未料7月上旬機構又主動跟學校通報，H童與安置機構中的男國中生L之間發生疑似性侵害案件，顯示社會局所稱相關院生獨立居住的改善措施未落實，而L生2月時對機構中的國小男童C也疑似性侵害；此外，7月訪談中H童時得知，H童疑似在4月機構外課程時與國小男童J之間也有疑似性猥褻案件。

    依照兒少機構性侵害案件處理流程，鄭表示，無論發生在機構內外，都應由家防中心通報警方，「我剛剛指稱的這6個同學，其實在警察局的報案紀錄裡面，只有H童的學校報給警察局」，要求社會局檢討通報過程是否有失當。

    新北市某安置機構一起性侵案，市議員鄭宇恩在受害男童K母親求助之下調查，意外揭露該機構連續多起性平事件。（圖由鄭宇恩辦公室提供）

    新北市某安置機構一起性侵案，市議員鄭宇恩在受害男童K母親求助之下調查，意外揭露該機構連續多起性平事件。（圖由鄭宇恩辦公室提供）

