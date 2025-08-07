為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    牛埔幫大老「牛財」葉明財告別式 蔣萬安到場致意

    葉明財於6月20日辭世，享壽85歲。今（7）日上午於台北市立殯儀館懷愛館舉行告別式。（記者鄭景議攝）

    2025/08/07 12:09

    〔記者鄭景議／台北報導〕台北市知名幫派「牛埔幫」創幫大老、有「牛財」之稱的葉明財，於6月20日辭世，享壽85歲。今（7）日上午於台北市立殯儀館懷愛館舉行告別式，現場冠蓋雲集，除家屬親友外，不少政商界人士及地方幫派、兄弟「公司」皆低調到場獻花，台北市警局派出不少警力到場戒備。葉明財同時也是台北議會副議長葉林傳之父，台北市長蔣萬安也親到場致意，並上台致詞緬懷葉明財。

    除了台北市長蔣萬安外，前總統府祕書長廖了以；還有王世堅、羅智強、王鴻薇及洪孟楷等立委親自到場；台北市議會藍、綠、白議員也親來致意。

    據了解，葉明財雖曾混跡江湖，但近年已退居幕後、不過問江湖俗事，行事作風低調，也因此，葉明財後事不像其他幫派大老有「治喪委員會」，而是由其家人低調處理，其遺體也已先行火化。

    葉林傳日前也表示，父親生前不喜麻煩他人，母親也要求各項後事低調進行，在此向各界致意，懇辭各界贊助各式陣頭，也請避免持旗幟動員朋友出席。

    另經家族決議，已交由禮儀公司統一製作花卉布置的款項、法會現場各方致贈的奠儀，全數捐助公益，將其父的愛心化為實際行動。他說，對於各界的厚意，家族將在法會現場製作電子芳名錄予以答謝。

    台北市長蔣萬安。（記者鄭景議攝）

    葉林傳日前也表示，父親生前不喜麻煩他人，母親也要求各項後事低調進行。（記者鄭景議攝）

