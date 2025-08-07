為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    受害者淪加害者！新北兒少安置機構爆集體性侵 宛如電影《無聲》翻版

    新北市一處安置機構驚傳安置學童遭連環性侵案。（示意圖）

    新北市一處安置機構驚傳安置學童遭連環性侵案。（示意圖）

    2025/08/07 12:05

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市某兒少安置機構爆發集體性侵案，1名國小男童因家庭無力撫養，今年4月接受安置，他在安置機構遭同齡男童性侵數十次，社會局獲報後展開調查，發現案件涉及6名少年是性暴力被害人或加害人，甚至有被害人淪為加害人，情節宛如電影《無聲》翻版。

    據了解，被揭露遭性侵的男童，家庭經濟狀況不佳，母親原經營檳榔攤，受武漢肺炎疫情影響結束營業，母親必須照顧2名孩子和失智年邁的父親，該名男童放學時常無人接送，社會局評估後認為家庭負擔過重無力撫養，將孩子帶至收容機構安置。

    未料男童收容在雙人寢室，遭室友脅迫性侵不下數十次，忍無可忍才向機構老師全盤托出，由社工帶孩子報案。追查發現，機構還有其他男童也遭受同儕性騷擾或性侵害，全案共涉及6名兒少是性暴力被害人或加害人，其中被侵害的男童為求自保，不得已淪為加害人，以相同手法侵害其他人，避免自己再受傷害，情節宛如電影《無聲》翻版。

    《無聲》電影改編自2011年台南啟聰學校的集體性侵案，這起案件揭露8年間該校性侵害與性騷擾事件高達164件、被害人多達92位，其中年紀最小僅小學2年級，《無聲》2020年上映時因內容過於震撼、沉重，引發社會關注。

