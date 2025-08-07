楊梅婦遭持刀奪車搶20多萬元 嫌犯藏匿新竹旅館落網送辦

49歲范嫌昨在新竹縣湖口鄉一處旅館被警方逮獲。（記者黃政嘉翻攝）

2025/08/07 11:55

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市楊梅區民富路三段3日清晨發生持刀搶劫案，1名余姓婦人收桶裝水20萬元營收款後開車返家，突遭持刀男子威脅下車，並將車開走，警方昨午4點多在新竹縣湖口鄉一處旅館，逮獲49歲范姓嫌犯及贓款24萬餘元和各類毒品，現場無其他共犯，待今訊問筆錄後，警方將依強盜罪及違反毒品危害防制條例，將范嫌移送桃園地方檢察署偵辦。

楊梅警分局今說明，3日清晨6點多，余姓婦人返回楊梅區住家，剛停妥車輛，便遭范嫌持刀要求余婦交出車鑰匙，余婦害怕遭傷害而交出鑰匙，范嫌得手後，便開走余婦車輛逃逸。

後續警方於新屋區埔頂二路一帶空地尋獲該車，但范嫌已逃逸無蹤，且放置於車上的財物及手機均遭犯嫌竊取，警方立即成立專案小組進行查緝，經過多天調閱監視器調查，得知其於新竹縣湖口鄉一處旅館藏匿，警方便於該處埋伏。

專案小組昨見時機成熟，持桃園地方檢察署核發的拘票，於旅館內逮捕范嫌，並於范嫌身上查獲剩餘贓款24萬餘元、安非他命、海洛因及依託咪酯菸彈等違禁物。

據了解，范嫌稱因缺錢便臨時起意鎖定余婦，趁余婦獨自1人時動手搶劫，後續為規避逮捕逃竄至新竹縣一帶藏匿，范嫌在旅館被警逮捕時，因毒癮發作，面對警方詢問，皆稱不清楚，詳細犯罪動機仍待釐清。

警方現場查獲范嫌贓款24萬餘元、安非他命、海洛因及依託咪酯菸彈等違禁物。（記者黃政嘉翻攝）

