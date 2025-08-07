不只1人受害！新北安置機構成連續性平事件溫床 母淚訴兒遭同學性侵

新北市某安置機構近期爆發連續性平案件，市議員鄭宇恩今（7）日舉行記者會說明案由。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市某安置機構近期爆發連續性平案件，市議員鄭宇恩今（7）日舉行記者會說明案由，她表示，國小男童K在5至6月中旬於宿舍內疑似遭男童H性侵，K童母親前來求助，經查發現該機構不止一案，早自2月起至7月，共6名男童之間就陸續有其他疑似性平事件發生。鄭宇恩批評，機構中概念已有些病態，但社會局並未及時介入輔導，並依流程進入警政系統通報，形同是對辛苦的受害者家庭再添加一道難題。

鄭宇恩指出，K童自4月底被安置到該機構，遭社會局判定為在機構自學，喪失正常就學時可對外求救的管道，社會局也不讓K童與原生家庭母親聯繫；據她所悉，K童約自5月起至6月中旬疑遭宿舍室友H童性侵害，期間長達一個多月，K童忍無可忍，6月中旬向生輔員反映。

鄭宇恩說，6月下旬，警分局向社會局確認是否需通知家長，社會局向分局表示家長不得陪同、由社會局代為監護；K母7月初才獲得與孩子見面的機會，K母表示，見孩子的前一天，才被社會局告知孩子在安置機構被性侵，K童與母親會面前一天下午，社會局陪同K童前往分局製作筆錄，完成筆錄後通知家長，並要家長隔日會面避免提及此事。

「K童的媽媽會來找我，一個很大的原因是社會局沒有把事情的經過一五一十告訴她，所以到底孩子遭遇到什麼侵害，詳細的內容是什麼她其實全然不知，」鄭宇恩表示，K童母親因此來找她求助，經比對社政、警政資訊，意外發現該機構疑似性平事件竟不止一起。

鄭宇恩說，K童、H童目前互控疑似性侵，次數達到數十次；K童已表達想回家的意願，但社會局仍要評估家長經濟能力、照護安排等等，盼社會局可審慎評估。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

