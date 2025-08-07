港男來台擔任詐團收水手 出境前一刻在桃園機場被捕

警方在桃園機場攔下李男。（記者王冠仁翻攝）

2025/08/07 11:22

〔記者王冠仁／台北報導〕香港籍31歲黃姓男子涉嫌擔任詐騙集團的收水手，這組詐騙集團專門以假網拍、謊稱分期付款設定錯誤來行騙，他在6月底時來台，在台北市士林區多次向車手收取贓款後，再轉交給幕後上線。警方根據一宗詐騙案溯源追查，根據贓款流向鎖定他，並趁他近期打算出境前，在桃園機場將他攔截逮捕。

北市警士林分局近來陸續接獲民眾報案，民眾聲稱遇上詐騙集團假網拍陷阱，詐騙集團假冒成網拍業者，向民眾騙說分期付款設定錯誤，騙民眾再次操作ATM或網路銀行匯錢到人頭帳戶。詐騙集團車手事後再前往ATM提領贓款，而民眾直到發現帳戶內金額大量短少，這才發現被騙而報警。

警方根據車手提領贓款的監視器畫面追查，發現這些車手拿到贓款以後，都在士林地區陸續交給另名收水手。警方調閱上百支監視器影像，逐一過濾比對辨識，查出這名收水手是在6月底入境的香港籍黃姓男子。

警方再清查黃男的作息與行蹤，赫然發現他即將搭機出境，警方緊急向檢方聲請拘票並會同移民署人員，在他抵達桃園機場即將出關前一刻將他攔下就逮，在他身上查扣現金36500元及手機2支，

據悉，黃否認是收水手，也否認曾經與多名車手碰面、拿錢，還謊稱自己只是來台灣觀光；但由於警方掌握確切事證，儘管他對於來台目的不願交代，警方最終仍將他依詐欺罪嫌送辦。

警方在桃園機場攔下李男並逮回警局。（記者王冠仁翻攝）

