「土城版毛畯珅」涉猥褻12童判22年 遞狀談和解求高院輕判

在新北市開設圍棋教室的李慶彥被控涉嫌猥褻12名男、女童，一審判22年，高院原訂今天宣判，李委託律師昨遞狀稱和部份被害人談和解中，高院將再開庭審理，因此取消今天宣判。 （記者楊國文攝）

2025/08/07 11:35

〔記者楊國文／台北報導〕在新北市土城住處開設圍棋教室的李慶彥，被控在教室內裝設監視器3年多時間，拍下他猥褻12名5至10歲男、女童下體、胸部等性影像，直到一名受害者向家長反映「老師摸我下體」，才東窗事發，新北地院依兒童及少年性剝削防制條例「違反意願使兒童被拍攝性影像」64罪，判李22年徒刑；全案上訴，高等法院原訂今宣判，李昨委託律師送交陳報狀，稱和部份被害人談和解中，高院因此臨時取消今天宣判，將再開庭。

檢方調查，李慶彥在土城住處開設圍棋教室，從2021年4月24日至2024年8月31日止的3年多時間，在客廳、教室內各安裝監視器，在被害兒童均不知情的情況下，拍下眾多的男、女童影像，其中竟有12名5至10歲男、女童遭李男猥褻的性影像。

檢方發現，12名被害男、女童分別遭李男猥褻胸部、下體（或生殖器）、臀部等隱私部位，或是隔著褲子摸下體、親吻，共觸犯64個拍攝性影像犯行，其中一位被害兒童甚至被猥褻長達2年時間，共達21次。全案因一名被害人回家反映遭老師摸下體，才將李男查獲到案。

檢方亦查出，從監視器拍攝的角度發現，有多名被害兒童被李男拉至監視器鏡頭前方拍攝，疑是刻意拍攝性影像片。

李落網後，首先說裝監視器是為了「看學生的狀況」，後來改口稱裝監視器是為了拍攝其上課內容，否認是要拍被害人，檢方認定辯詞不可信，將李起訴。

新北地院審理時，李男仍矢口否認違反男女童意願拍攝性影像犯行，辯稱其安裝監視器並無拍攝性影像之意。

新北地院認為，李男安裝監視器3年多時間，其錄影檔案眾多，資料龐大，從他刻意將監視檔案拷貝儲存在電腦及保留記憶卡，持續留存相關性影像而未刪除，顯然安裝監視器目的即為了拍攝、保留性影像；另從監視器拍攝的角度發現，有多名被害兒童被李男拉至監視器鏡頭前方拍攝，或被害兒童身體正面面對監視器畫面，李男辯稱沒有要拍攝被害人，顯然是卸責之詞。

新北地院審理認定，李男涉64個兒童及少年性剝削防制條例的「違反意願使兒童被拍攝性影像罪」、刑法加重強制猥褻罪，均從一重論罪，以64個兒童及少年性剝削防制條例的「違反意願使兒童被拍攝性影像罪」判李男22年徒刑。全案上訴高等法院審理，李仍辯稱安裝監視器並無拍攝性影像之意。

李慶彥涉猥褻兒童案被形容為「土城版毛畯珅」，源於台北市私立幼兒園園長之子毛畯珅涉性侵、偷拍6名女童，已被判28年8月徒刑定讞，此外，台北地檢署還查出毛涉性侵害39名幼童，及偷拍未成年性影像306次，將他起訴，正由台北地院審理中。

自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法