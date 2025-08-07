為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台南女急搶手機不讓看 警察一句話讓她放棄匯50萬

    34歲陳女臨櫃提領50萬，稱要裝潢卻說詞反覆，員警要求查看手機對話時，她竟搶走手機不願出示，最後在警方勸說下驚覺落入假投資詐騙圈套，成功保住積蓄。（民眾提供）

    34歲陳女臨櫃提領50萬，稱要裝潢卻說詞反覆，員警要求查看手機對話時，她竟搶走手機不願出示，最後在警方勸說下驚覺落入假投資詐騙圈套，成功保住積蓄。（民眾提供）

    2025/08/07 11:26

    〔記者王捷／台南報導〕34歲陳姓女子前往銀行提領50萬元準備投入網路投資，行員察覺有異通報警方，員警到場她直說自己要裝潢，先搶過桌上放的手機，未透露手機內容與自己的背景，警方告訴她可能遇到詐團，她才放棄領錢。

    南市警二分局民權派出所昨日下午2時接獲民生路一段某銀行來電，指陳女疑似遭詐騙，請求警方協助。員警鄭翔升、許如瑜趕赴現場，發現陳女臨櫃提領50萬元，對用途支吾其詞，自稱是用來支付家中裝潢費，但說法反覆，無法提出任何佐證資料。

    警方詢問裝潢廠商聯絡方式與估價明細，陳女均無法提供，且堅持不出示手機訊息紀錄。員警憑經驗判斷，她極可能落入假投資詐騙陷阱，於是耐心說明詐團慣用手法，包括假冒理財專員、以「高獲利、低風險」吸引被害人匯款等常見話術。

    陳女起初仍半信半疑，直到聽見許多案例都是在幾分鐘內血本無歸，才恍然大悟，終於放棄提領念頭，成功保住多年積蓄。

    南警二分局指出，假投資詐騙案件頻傳，所幸行員機警，立即通報警方，成功攔阻。警方呼籲，切勿輕信社群軟體上標榜高報酬的投資資訊，投資前應再三查證。若有疑慮，請撥打165反詐騙專線或110報案，多一分警覺，就能少一分損失。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播