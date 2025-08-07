台南女急搶手機不讓看 警察一句話讓她放棄匯50萬

34歲陳女臨櫃提領50萬，稱要裝潢卻說詞反覆，員警要求查看手機對話時，她竟搶走手機不願出示，最後在警方勸說下驚覺落入假投資詐騙圈套，成功保住積蓄。（民眾提供）

2025/08/07 11:26

〔記者王捷／台南報導〕34歲陳姓女子前往銀行提領50萬元準備投入網路投資，行員察覺有異通報警方，員警到場她直說自己要裝潢，先搶過桌上放的手機，未透露手機內容與自己的背景，警方告訴她可能遇到詐團，她才放棄領錢。

南市警二分局民權派出所昨日下午2時接獲民生路一段某銀行來電，指陳女疑似遭詐騙，請求警方協助。員警鄭翔升、許如瑜趕赴現場，發現陳女臨櫃提領50萬元，對用途支吾其詞，自稱是用來支付家中裝潢費，但說法反覆，無法提出任何佐證資料。

警方詢問裝潢廠商聯絡方式與估價明細，陳女均無法提供，且堅持不出示手機訊息紀錄。員警憑經驗判斷，她極可能落入假投資詐騙陷阱，於是耐心說明詐團慣用手法，包括假冒理財專員、以「高獲利、低風險」吸引被害人匯款等常見話術。

陳女起初仍半信半疑，直到聽見許多案例都是在幾分鐘內血本無歸，才恍然大悟，終於放棄提領念頭，成功保住多年積蓄。

南警二分局指出，假投資詐騙案件頻傳，所幸行員機警，立即通報警方，成功攔阻。警方呼籲，切勿輕信社群軟體上標榜高報酬的投資資訊，投資前應再三查證。若有疑慮，請撥打165反詐騙專線或110報案，多一分警覺，就能少一分損失。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

