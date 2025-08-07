新北某兒少安置機構傳性暴力事件 國小男童遭同儕性侵數十次

新北市一處安置機構驚傳安置學童遭連環性侵案。（示意圖）

2025/08/07 11:36

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市一處安置機構驚傳安置學童遭連環性侵案， 一名收容的國小A學童控訴，安置第一晚睡夢中就遭同房B學童叫醒，逼迫口交、打手槍等性侵案，次數多達40次，A童自己都嚇到記不得遭性侵幾次，帶頭的B童，持續以同樣脅迫、半推半就手法對C童、D童下手，而連同A童在內，疑出現被害者情節，被迫自我保護，淪為加害者，累計多達6童涉入連環性侵案，本身既是被害人也是加害人，安置半年間犯行達數百次。

警方接獲A童報案後介入偵辦，新北市議員鄭宇恩也召開記者會，踢爆新北市社會局督導疏忽及安置機構管理出包。

就讀國小A童因原生家庭被評估無法撫養，今年初遭社會局收容至該處，未料遭同房B男童性侵多達40餘次，加上受害A童在機構內自學、未外出上課，因此受害A童無法對外或向母親求援，一直到無法再忍受，只好求助老師，全案才曝光，發現多達6名國小學童成為性侵被害人，為求自保，不得已更淪為加害人，且犯行長達半年。

新北警方7月間接獲安置機構轉報，A童報案遭長期性侵，出現懼怕、作惡夢，不敢回房間等被害者症狀，展開追查，發現受害的除了A童、還有C、D、E、F童，最早都是遭B童以脅迫口交、打手槍等方式性侵，還要求模擬一些成人性交體位、發出聲音，尤其常在睡夢中遭侵害，使得包括A童在內多位受害的安置學童都害怕午休或晚間入睡。

據了解，A童生母原經營檳榔攤，疫情後生意不好關門，A童母親照顧A童跟弟弟，還有失智年邁父親，一家人靠補助度日，加上A童外祖母過世後，A童放學後常無人接送，等到6、7點還沒回家，校方只好通報社會局，社工介入，認定A童家無力負擔、擔負撫養功能，於今年4月底安置A童；期間A童母親希望聯繫愛子，都被社工回絕，還欺騙A母要她放心。

據了解，A童遭安置後，與11歲B童同住雙人房，但入住第一晚，睡夢中遭B童硬拖褲子並強吸他的生殖器，A童遭嚇醒，B童脅迫，「這裡我是老大，我說了算!」，以手強拖A童頭部，要求他口交逞慾，A童不願意，B童又強吸A童生殖器，A童感到噁心，只好服從B童幫他口交，隨後更被要求幫B童打手槍。

據了解，A童度過噁心的安置第一夜，原以為忍過去就算了，未料B童每晚都脅迫性侵，甚至在吵醒睡夢中的A童，A童不堪其擾，向安置機構人員反映，但人員都以滿房或B童會照顧你等理由婉拒，讓A童完全對生活失望，學習也打不起精神。

據了解，相關單位介入調查，赫見原始加害人B童對A童、C童、D童、E童及F童共5人下手，但A童等人為求自保，疑出現被害人情結，於創傷後遭激起強烈自我保護機制，讓自己淪為一位「加害者」，避免自身再遭任何傷害；警方受理報案後，啟動偵辦，通報檢方指揮，釐清安置中心負責人、管理幹部等人員有無違失，通報相關單位介入，對6位學童進行心理輔導，由相關單位評估安置中心是否失能。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

