    高雄姊弟2年洗錢81億、大賺逾億元 被逮後竟互推對方是老闆

    高雄姊弟開名車住豪宅，被檢警查出他們幫境外博奕網站洗錢逾80億元。（圖由民眾提供）

    高雄姊弟開名車住豪宅，被檢警查出他們幫境外博奕網站洗錢逾80億元。（圖由民眾提供）

    2025/08/07 11:33

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕曾在馬來西亞主持過洗錢機房的楊姓女子（39歲），「鮭魚返鄉」回台發展後，竟與弟弟合作重操舊業，在鳳山區文山特區的高級豪宅區開設水房，幫境外博弈網站洗錢，檢警查出他們2年洗錢逾80億元，獲利1億3535萬餘元，但姊弟兩人落網後，竟互推對方才是老闆，檢方偵結後依洗錢、組織犯罪等罪起訴楊姓姊弟共12人。

    鳳山某豪宅近年來人員進出複雜，經調查後，發現豪宅不斷新添電腦設備，刑事局電偵大隊第三大隊懷疑內有玄機，報請高雄地檢署指揮偵辦，檢察官李侑姿指派電偵大隊與高市刑大科偵隊成立專案小組，今年3月攻入機房，逮捕楊姓男子及10名員工，查扣一批電腦主機等資料，另在左營區拘捕楊男的姊姊，在台北市拘捕另7名員工。

    檢警在豪宅裡查扣黃金條塊、勞力士手表、BMW轎車和3筆不動產（約6千多萬）及帳戶存款550萬元、有價證券約340萬元，經調查，楊姓女子曾在馬來西亞設過洗錢機房，回台後認為幫境外博弈網站洗錢可獲利，便與弟弟（33歲）自2020年起，在高雄市設機房，1年多前將機房移到高雄市鳳山區文龍東路高級住宅區。

    檢警從查扣到的金流資料推估，楊姓姊弟1年多來協助境外博弈網站轉帳不法金流，洗錢金額逾81億元，獲利超過1億3535萬餘元；但楊家姊弟被逮後，卻互推責任，姊姊說自己只是當翻譯工作，公司是弟弟負責營運，弟弟也推稱自己只是員工，每月薪水才6萬多元，但檢方傳喚其他員工作證，他們都說楊姊管理階級雖然比弟弟高，但公司有2個老闆，就是楊家姊弟。

