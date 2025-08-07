為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    逃漏稅1.9億分期3年還稅 宏將傳媒老闆支付國庫250萬緩起訴

    宏將傳媒集團負責人林逢春（右2）與曾是旗下藝人的「Dream Girls」。（資料照）

    宏將傳媒集團負責人林逢春（右2）與曾是旗下藝人的「Dream Girls」。（資料照）

    2025/08/07 11:03

    〔記者王定傳／台北報導〕知名媒體代理商宏將傳媒集團負責人林逢春等人，涉持集團內音特國際等7公司銷售額8億4518萬餘元的1381張不實發票，充作宏聖廣告及佳聖傳媒2公司的費用憑證，以減少稅前淨利及應繳稅額，逃漏稅1億9016萬餘元，台北地檢署認為林及宏觸犯稅捐稽徵法，考量他認罪，且宏將及佳聖已向國稅局承諾分期3年還稅，予以緩起訴，期間3年，並須支付250萬元給國庫，另須製作7支預防犯罪宣導短片，在巨蛋體育館、信義威秀影城、桃園機場等地播放。

    檢方規定的預防犯罪宣導主題，包含「反詐欺、反毒品及反賄選」，每支片場不低於15秒，且須於指定期間、地點播放，時間從明年5月開始至2027年間，每次短片在每個地點大約要播1個月，地點包含巨蛋體育館、光華數位新天地光牆、新光三越台北信義新天地A8館、新光三越台北南西店、信義威秀影城、桃園機場等。

    檢方調查，林逢春及宏將傳媒集團財務長兼宏將廣告公司執行副總經理李雅惠、宏將廣告總監黃嬍英、佳聖傳媒副總監黃靖淑，為了讓宏將、佳聖得以取得統一發票，充作2公司的費用憑證，以減少稅前淨利及應納稅額，涉指示員工，填制集團內音特國際等7公司銷售額共8億4518萬餘元1381張不實發票，讓宏將、佳聖充作其費用憑證，向稅務機關申報為費用，而減少營利事業所得稅的稅額，逃漏稅合計1億9016萬餘元。

    檢方考量林逢春、李雅惠、黃嬍英、黃靖淑4坦承犯行，深表悔悟，且宏將、佳聖公司已向台北國稅局承諾於3年內分期返還逃漏稅稅額，並提供足額擔保品，獲國稅局核准，迄今均有遵期繳納，加上4人沒刑事犯罪記錄，經此偵查程序應知所警惕，依違反稅捐稽徵法予以緩起訴。

    其中，林逢春緩起訴期間3年，除須支付250萬元給國庫及製播7支犯罪預防短片外，還須分期繳納營利事業所得稅、未分配盈餘補徵稅額、行政救濟利息及罰鍰；李及黃嬍英、黃靖淑緩起訴期間均1年，李須支付120萬元給公庫、黃嬍英、黃靖淑各10萬元，但2人都要接受6小時法治教育課程。

