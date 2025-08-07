「讓我上1次給500元」 8旬翁鹹豬手想吃「母女丼」判入獄

陳姓老翁在同居女友母女借住其住處期間，三度猥褻同居女友的女兒小雪與四次擅開小雪洗澡時的浴室門，被台南地院以3項強制猥褻罪與4項強制罪各合併判陳翁1年（不得易科罰金）與4月（得易科罰金）徒刑。（資料照，記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕成年女子小雪偕其母親於2022年8月起搬到小雪母的陳姓同居男友（逾80歲）家借住，陳翁自稱賺錢養這對母女，竟企圖享齊人之福。小雪指控陳翁在她借住期間3度強摸其下體或拉她的手去摸陳的性器官；4度擅開小雪洗澡時的浴室門。台南地院依3項強制猥褻罪與4項強制罪各合併判陳翁1年（不得易科罰金）與4月（得易科罰金）徒刑。

判決指出，小雪與其母親搬到陳姓老翁（小雪母同居男友）的家借住，彼此有同居的家庭成員關係。

2023年5月10日晚間8點半，陳翁在住處房間違反小雪意願、強拉女方的手去摸他的性器官，陳翁也伸手從裙下去摸女方的下體；同日晚間9點半，陳翁利用小雪在廚房煮飯時，再強拉小雪的手去摸他的性器官。

2023年1月中旬某日晚間，陳翁趁小雪在浴室洗澡及如廁時，強摸女方的胸部與下體、並強拉小雪的手去摸他的性器官，同時對小雪說「給我上1次，給你500元」。此外，從2022年8月到2023年1月中旬期間，陳翁在小雪於浴室洗澡時，強制擅自打開浴室門4次，窺視女方洗澡的裸體身形。

訊時小雪稱有抗拒陳翁的猥褻行徑、會把他推開。陳翁則說，平時會給小雪與其母親錢，兩母女都住在他家，所以都要聽他的話，甚至說：「我賺錢養被害人，將被害人當作是我老婆」。

法官審認，小雪與其母親受到陳翁照顧、很信任他，但陳翁為滿足個人私慾，對小雪猥褻或強制行為，造成女方身心傷害，加上陳否認犯行、態度不佳，本不宜寬待；但他後來獲得小雪諒解、有和解書，因此作出上述量刑宣判，還可上訴。

