    首頁　>　社會

    移工屍離奇掛20層樓高高壓電纜至少3天 特搜人員驚險救援畫面曝

    4位特搜人員爬上60米高壓電塔，歷時近4小時救援，將死者帶回地面。（記者鄭淑婷翻攝）

    4位特搜人員爬上60米高壓電塔，歷時近4小時救援，將死者帶回地面。（記者鄭淑婷翻攝）

    2025/08/07 10:43

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市龜山區龍壽工業區後方1處台電高壓電塔，昨（6）下午4點多被民眾發現有男子吊掛在電線，初判男子為外籍移工、死亡至少3天，考量天候因素及安全，桃園市消防局今（7）日清晨5點40分，由4位特搜人員爬上60米高壓電塔，另有1名台電人員一同登塔，9點01分接觸到死者，並以垂降方式將其帶回地面，大約上午10點04分成功救援，救援行動歷時近4小時。

    救援現場相當驚險，特搜人員、台電人員必須先攀爬60米高壓電塔登頂，再以吊掛方式沿著電線慢慢抵達死者位置、兩端相距約2、30米左右，消防人員表示，確定高壓電塔確實斷電之後，由特搜人員攀頂，第1個步驟先接觸死者，再以打包方式將其拉回到電塔，最後利用纜線將其緩緩垂直下放至地面，台電人員則協助牽引。

    消防人員說明救援時序，今天清晨5點12分出動人車，5點40分抵達現場後，由4位特搜人員、1位台電人員爬上高壓電塔，上午9點01分接觸到死者，9點50分以繩索固定完成，10點04分將死者下放至地面，除了台電，消防局總計出動消防人員33人、消防車8輛、救護車2輛。

    遺體將先行送至桃園殯儀館，續交由龜山警方調查，據悉，死者並非台電施工人員，初步調查是移工，但確切身分尚待調查，報案人是南部的仲介公司人員，警方將先找來報案人做筆錄，釐清是否是死者的仲介公司，死者身分、來台多久、受雇於哪家公司等，而死者脖子有纏繞繩索之類的物品，目前初步排除他殺，但確切原因將報請桃園地檢署檢察官、法醫相驗釐清。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    4位特搜人員爬上60米高壓電塔，歷時近4小時救援，將死者帶回地面。（記者鄭淑婷翻攝）

    4位特搜人員爬上60米高壓電塔，歷時近4小時救援，將死者帶回地面。（記者鄭淑婷翻攝）

    4位特搜人員爬上60米高壓電塔，歷時近4小時救援，將死者帶回地面。（記者鄭淑婷翻攝）

    4位特搜人員爬上60米高壓電塔，歷時近4小時救援，將死者帶回地面。（記者鄭淑婷翻攝）

    4位特搜人員爬上60米高壓電塔，歷時近4小時救援，將死者帶回地面。（記者鄭淑婷翻攝）

    4位特搜人員爬上60米高壓電塔，歷時近4小時救援，將死者帶回地面。（記者鄭淑婷翻攝）

    4位特搜人員爬上60米高壓電塔。（記者鄭淑婷翻攝）

    4位特搜人員爬上60米高壓電塔。（記者鄭淑婷翻攝）

    4位特搜人員爬上60米高壓電塔，歷時近4小時救援將死者帶回地面。（記者鄭淑婷翻攝）

    4位特搜人員爬上60米高壓電塔，歷時近4小時救援將死者帶回地面。（記者鄭淑婷翻攝）

