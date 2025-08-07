「藍道」求情沒用！台北市前派出所長葉育忻收賄 高院仍重判

台北市警局大同分局寧夏派出所所長葉育忻涉收賄、勾結「台版柬埔寨」詐團首腦「藍道」杜承哲，案發後被免職。（資料照）

2025/08/07 11:16

〔記者楊國文／台北報導〕前台北市警局大同分局寧夏路派出所所長葉育忻涉收賄，勾結「台版柬埔寨」詐團首腦「藍道」杜承哲，協助違法查詢個資、洩漏警方偵查行動，收受現金、賓士車等價值達529萬元，全案爆發後被免職；高院今依貪污治罪條例的違背職務收賄罪判11年6月、褫奪公權5年，洗錢罪判1年併科20萬罰金，及行使偽造文書罪1年2月徒刑；杜依交付賄賂罪判2年8月，可上訴。

高院開庭審理時，葉育忻全盤認罪，聲稱父母年事已高且罹病，請求具保讓他盡孝道，但遭駁回；杜承哲辯稱沒有給葉那麼多錢，並替葉求情，稱「刑度加在我身上」。

杜承哲在「台版柬埔寨」求職詐騙案中，涉虐死3名被害人，連同核心幹部洪俊杰、薛隆廷等3人，都被高院以私行拘禁致死等罪判無期徒刑，另一幹部王昱傑判26年徒刑，全案已上訴最高法院。

檢方調查，杜承哲2021年結識時任寧夏路派出所所長的葉育忻，2022年3月至2023年4月間涉多次行賄，請託葉育忻透過警政系統查詢檢警偵查詐騙集團進度、人頭帳戶個人資料、警政署打詐專案期程，甚至請託葉育忻偽造不實交保單。

杜承哲則陸續在寧夏路派出所辦公室內、後門停車場等處，行賄葉育忻現金新台幣200萬元，價值220萬元的中古賓士車、及價值109萬元的泰達幣，共約529萬元，做為葉護航杜的對價。葉為隱匿犯罪所得，將杜行賄的賓士車、泰達幣登記在劉女名下。士林地檢署將葉育忻、杜承哲等人起訴，葉慘遭免職。

士林地院審理認為，葉育忻在偵查中自白，卻在一審時就收賄部份否認犯行，依涉犯貪污治罪條例違背職務收賄罪，判葉12年6月、洗錢罪判刑1年，行使偽造公文書罪判刑1年2月，共判刑14年8月、褫奪公權5年，杜承哲部份則依交付賄賂罪判刑2年8月、褫奪公權3年，劉女涉洗錢罪判刑1年。全案上訴高等法院。

