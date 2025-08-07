為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    低矮灌木叢竟藏虎頭蜂窩 花蓮玉里公所人員砍草被螫3針

    長於灌木叢內的虎頭蜂窩。（玉里鎮公所提供）

    長於灌木叢內的虎頭蜂窩。（玉里鎮公所提供）

    2025/08/07 10:31

    〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮縣玉里鎮公所今天進行環境整理砍草作業時，清潔人員直接遭到灌木叢裡的虎頭蜂群攻擊，所幸及時撤退只被螫了3針，送醫後已無大礙；鎮長龔文俊呼籲民眾，虎頭蜂築巢在灌木叢比較少見，容易被忽視，尤其最近高溫多雨，雜草成長快速，整理環境時要特別注意。

    擁有獸醫專長的玉里鎮長龔文俊指出，夏季高溫多雨，正是雜草成長快速的時候，鎮公所自7月中旬開始執行鎮內環境整理砍草作業，今日安排玉城公園環境整理。上午8時許，公所人員執行砍草任務時，一時未察遭兇猛的虎頭蜂螫了3針，經緊急送醫救治後已無大礙。現場周遭檢視發現共有2顆排球般大的虎頭蜂窩，馬上聯繫專業捕蜂人員摘除，以免造成民眾受害。

    龔文俊說，夏秋之際正值虎頭蜂繁殖期，虎頭蜂的習性具有強烈地域性和攻擊性，一般人多認為蜂窩築於樹上，但山林野外也有築於茂密草叢及灌木叢的情形，住宅區或公園則較罕見，呼籲民眾於公園或是爬山運動時，千萬要注意安全，如有發現虎頭蜂出現一定要注意，如發現蜂窩要迅速遠離。

    玉里鎮公所出動專業捕蜂人清理虎頭蜂窩。（玉里鎮公所提供）

    玉里鎮公所出動專業捕蜂人清理虎頭蜂窩。（玉里鎮公所提供）

    遭虎頭蜂螫傷的手臂，傷口清晰可見。（玉里鎮公所提供）

    遭虎頭蜂螫傷的手臂，傷口清晰可見。（玉里鎮公所提供）

