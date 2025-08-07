為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    聯結車國道爆胎！輪胎皮掉落釀11車撞擊、2人受傷

    國道警察在交流道下查獲肇事的聯結車。（讀者提供）

    國道警察在交流道下查獲肇事的聯結車。（讀者提供）

    2025/08/07 10:20

    〔記者劉婉君／台南報導〕1輛聯結車昨（6）日深夜行經國道1號北上永康路段時，拖車右後輪突然爆胎，掉落的輪胎皮陸續造成後方11輛自小客車撞擊，除了造成車輛損傷，還有2名駕駛因而受傷。

    昨日深夜11時56分，1輛聯結車行經國道1號北上316.5公里永康路段時，拖車右後第2輪爆胎，輪胎皮掉落在國道內側車道及輔助車道上，因當時天色暗，視線不佳，造成後方陸續駛至該路段的11部自小客車閃避不及，撞上巨大的輪胎皮，有車輛因撞擊而車身毀損，連底盤都掉落，不少車輛因受損而停下來，還有2名駕駛因而受輕傷。

    國道警察接獲民眾報案後，隨後於交流道下查獲肇事的聯結車，並依規定舉發，現場各車駕駛人酒測值均為0。

    第4公路警察大隊呼籲用路人，平時應注意車輛機件保養，行車前務必檢查車輛狀況（油、水、煞車、輪胎、燈光等），以避免車輛發生爆胎或故障，維護自身及他人的行車安全。

    1輛聯結車拖車深夜在國道永康段爆段，造成11部自小客車撞擊受損，2名駕駛輕傷。（讀者提供）

    1輛聯結車拖車深夜在國道永康段爆段，造成11部自小客車撞擊受損，2名駕駛輕傷。（讀者提供）

    1輛聯結車拖車深夜在國道永康段爆段，造成11部自小客車撞擊受損，2名駕駛輕傷。（讀者提供）

    1輛聯結車拖車深夜在國道永康段爆段，造成11部自小客車撞擊受損，2名駕駛輕傷。（讀者提供）

    1輛聯結車拖車深夜在國道永康段爆段，造成11部自小客車撞擊受損，2名駕駛輕傷。（讀者提供）

    1輛聯結車拖車深夜在國道永康段爆段，造成11部自小客車撞擊受損，2名駕駛輕傷。（讀者提供）

    1輛聯結車拖車深夜在國道永康段爆段，造成11部自小客車撞擊受損，2名駕駛輕傷，有車輛連底盤也掉落。（讀者提供）

    1輛聯結車拖車深夜在國道永康段爆段，造成11部自小客車撞擊受損，2名駕駛輕傷，有車輛連底盤也掉落。（讀者提供）

