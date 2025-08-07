退訓台大生揭國安局長官、同梯身分 更一審仍判4年6月

高等法院更一審今仍判何牧珉4年6月徒刑。仍可上訴。（資料照）

〔記者楊國文／台北報導〕擁有台灣大學化學系學歷的男子何牧珉，6年前考進國家安全局，但因受訓時表現欠佳而遭退訓，何男自認被長官刁難，竟在PTT揭露同梯受訓同學及長官的職稱、化名與真實身分，導致情報人員面臨身分曝光的風險；何男否認犯罪，一審認定他犯後態度不佳，依2件違反國家情報工作法的洩漏情報資訊罪，判他4年6月徒刑；全案上訴後，經最高法院撤銷發回，高等法院更一審今仍判何4年6月徒刑。仍可上訴。

何牧珉今上午未出庭聆判，無法得知他對判刑看法；高檢署表示，收到判決書後，再研議是否上訴。

判決指出，何男畢業於台大化工系，2018年考進國安局，受訓時因表現不及格，且動輒鑽體制上的漏洞，不到半年就被國安局退訓。

2019年10月9日、10月12日，何男兩度在PTT發文，揭露同梯受訓的同學，以及國安局訓練中心少校隊長、主任等人的真實身分與職稱，將從事機密敵後情報工作人員的身分曝光於眾，置情工人員的安全於危險境地而不顧。

台北地檢署2021年8月拘提何男到案，他全程行駛緘默權，檢察官一度聲押，他則向北院聲請提審反制，試圖阻礙檢方偵查程序，法官最終裁定8萬元交保。

北檢認為何男明知應永久保密情報人員的身分，卻2度故意上網揭露，涉犯本刑7年以上的情報工作法重罪，將他起訴。

北院去年2月審結宣判，將2次洩漏情報資訊罪各判處3年6月徒刑，合併應執行4年6月。

何男不服上訴，高等法院認為一審判決無誤，駁回上訴，維持4年6月徒刑。全案上訴後，最高法院撤銷發回更一審審理。

