    首頁　>　社會

    苦澀的17歲？台中3人半夜放煙火慶生驚醒居民 警逮3人開罰

    台中市北屯區今天凌晨2時許煙火齊射，警方調查發現，竟是3人為慶祝17歲生日所為。（翻攝自threads）

    2025/08/07 10:05

    〔記者張瑞楨／台中報導〕苦澀的17歲？台中市北屯區今天（7日）凌晨2時許突然有人半夜大放煙火，這場煙火秀長達2分多鐘，且高、低空煙火交錯施放，爆炸聲浪驚人，台中市警局第五分局找到3名「放炮人」，竟是27歲與35歲的符姓、戴姓男子，為慶祝李姓少年生日年滿17歲而放煙火，警方將依「社會秩序維護法」第72條裁罰。

    另外，3人還可能觸犯「爆竹煙火管理條例」，這部分由警方函請台中市消防局依法處置，至於違反社維法部分，警方是依該法第72條的「製造噪音或深夜喧嘩，妨害公眾安寧，不聽禁止者」處罰，最重可處罰各1萬元罰鍰。

    台中市警局第五分局今天表示，今天凌晨2時18分接獲民眾報案，指稱台中市北屯區崇德八路一段298號旁有人深夜施放煙火，五分局員警馳抵時，現場時已無施放煙火。

    員警訪查發現是李姓少年今天生日年滿17歲，符姓、戴姓男子為他慶生，竟想出這種擾鄰的行徑，3人遂於上述地點施放煙火取樂慶生，而且還「下重本」，施放的煙火很壯觀，也相當擾民、破壞安寧，爆炸聲不只驚醒北屯居民，遠至西屯與潭子區都能聽到。

    警方將依社會秩序維護法，裁罰施放煙火的2名成年人，以及剛滿17歲的李姓少年（壽星）。（翻攝自threads）

