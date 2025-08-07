外包人員偷拍病患家屬 屏東榮總：嚴厲遣責已要求開除

屏東榮總驚傳外包人員偷拍病患家屬。（資料照，記者羅欣貞攝）

2025/08/07 10:00

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東榮民總醫院驚傳外包廠商的傳送人員涉嫌偷拍病患家屬，家屬不滿PO網批屏榮冷處理；屏東榮總今（7）日發出聲明表示，嚴厲譴責未經同意拍攝他人肖像的行為，已立即要求該公司開除名人員。

有民眾在爆料公社po文，指屏東榮民總醫院傳送人員偷拍醫院病人家屬，甚至從廁所外面偷拍，但醫院管理高層對於保護病患家屬及醫療人員隱私肖像權之事不聞不問。全案已有報警。

屏東榮總今說明表示，昨（6）日該院外包勤務公司所屬員工，疑似於走廊間拍攝病人家屬照片，經家屬報警查獲該員工手機內存相關照片若干。院方獲悉外包勤務公司員工個人之不當行舉後，立即要求該公司開除該員，並將依勞動契約追究該公司及個人損害本院名譽之責任。

屏東榮總表示，嚴厲譴責未經同意拍攝他人肖像的侵權行為，針對該案院方將會全力協助家屬進行法律相關流程，並視家屬需求提供心理諮商與輔導。

屏東榮總強調，未經同意拍攝他人影像可能涉及刑事妨害秘密罪或民事肖像權侵害，最嚴重可處刑責，並需負擔民事損害賠償。一經發現必然依法究辦，決不寬貸。傳送人員為協助推送患者移動至病房或到各檢查室的人員。

