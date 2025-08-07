港女「快閃」台灣當車手「賺快錢」 大肆領錢第4天被捕羈押判刑

近年愈來愈多香港人到台灣當車手，圖為台中警方逮捕香港車手畫面，與本案無關。（警方提供）

2025/08/07 09:50

〔記者張瑞楨／台中報導〕香港籍鄭姓女子今年3月間，被詐欺集團以免費招待吃住等誘餌，到台灣「快閃」5天當車手，她入境後大肆領錢，第4天因行蹤鬼祟被巡邏警察盤查逮捕羈押，台中地院審理時，她坦承到台灣當女車手「賺快錢」，台中地院認為她嚴重危害我國社會秩序與安寧，量刑上不宜過輕，參與詐團犯罪組織部分判刑4月，可易科罰金，領錢觸犯詐取財罪4次則判刑1年2月，這部分應入獄坐牢。

判決書指出，國中肄業從事倉管人員的香港籍鄭女，今年（2025年）3月16日以觀光名義入境台灣，原預計「快閃」5天，3月21日前出境，3月19日於台中市兩家超商的ATM，大肆領取4名被害人的匯款11次，金額合計19萬餘元，3月19日傍晚5時許，她領款之後，正要把現金交給上級，剛好有員警巡邏見她行跡可疑而盤查，鄭女也坦承加入該詐欺集團當車手，獲得3000元報酬，台中地檢署聲押獲准。

台中地院審理時，鄭女坦承「快閃」到台灣是「想工作（當詐團車手）」、「賺快錢」，法官認為她嚴重危害我國社會秩序與安寧，縱使坦承犯行，有減刑的理由，量刑上仍不宜過輕，依共同犯參與犯罪組織罪判刑4月，這部分可易科罰金，另以共同詐取財罪4次判刑1年2月，這部分不得易科罰金，應入獄坐牢，可上訴。

另外，鄭女被逮捕後羈押，已有2名被害人向鄭女提出刑事附帶民事賠償，向鄭女索賠被她領走的現金，鄭女則向法院聲請交保，台中地方法院認為，鄭女雖已一審判刑，但她在台灣無固定居所，尚有逃亡等疑慮，裁定繼續羈押。

