為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    港女「快閃」台灣當車手「賺快錢」 大肆領錢第4天被捕羈押判刑

    近年愈來愈多香港人到台灣當車手，圖為台中警方逮捕香港車手畫面，與本案無關。（警方提供）

    近年愈來愈多香港人到台灣當車手，圖為台中警方逮捕香港車手畫面，與本案無關。（警方提供）

    2025/08/07 09:50

    〔記者張瑞楨／台中報導〕香港籍鄭姓女子今年3月間，被詐欺集團以免費招待吃住等誘餌，到台灣「快閃」5天當車手，她入境後大肆領錢，第4天因行蹤鬼祟被巡邏警察盤查逮捕羈押，台中地院審理時，她坦承到台灣當女車手「賺快錢」，台中地院認為她嚴重危害我國社會秩序與安寧，量刑上不宜過輕，參與詐團犯罪組織部分判刑4月，可易科罰金，領錢觸犯詐取財罪4次則判刑1年2月，這部分應入獄坐牢。

    判決書指出，國中肄業從事倉管人員的香港籍鄭女，今年（2025年）3月16日以觀光名義入境台灣，原預計「快閃」5天，3月21日前出境，3月19日於台中市兩家超商的ATM，大肆領取4名被害人的匯款11次，金額合計19萬餘元，3月19日傍晚5時許，她領款之後，正要把現金交給上級，剛好有員警巡邏見她行跡可疑而盤查，鄭女也坦承加入該詐欺集團當車手，獲得3000元報酬，台中地檢署聲押獲准。

    台中地院審理時，鄭女坦承「快閃」到台灣是「想工作（當詐團車手）」、「賺快錢」，法官認為她嚴重危害我國社會秩序與安寧，縱使坦承犯行，有減刑的理由，量刑上仍不宜過輕，依共同犯參與犯罪組織罪判刑4月，這部分可易科罰金，另以共同詐取財罪4次判刑1年2月，這部分不得易科罰金，應入獄坐牢，可上訴。

    另外，鄭女被逮捕後羈押，已有2名被害人向鄭女提出刑事附帶民事賠償，向鄭女索賠被她領走的現金，鄭女則向法院聲請交保，台中地方法院認為，鄭女雖已一審判刑，但她在台灣無固定居所，尚有逃亡等疑慮，裁定繼續羈押。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播