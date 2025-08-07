自稱「台灣巴菲特」！ 周瑞慶獄中遙控吸金又被判刑

自稱「台灣巴菲特」的億圓富投資控股集團總裁周瑞慶，在監期間涉嫌遙控吸金，被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

〔記者鮑建信／高雄報導〕自稱「台灣巴菲特」的億圓富投資控股集團總裁周瑞慶，前因吸金案羈押，期間竟透過監所管理員遙控，在外另成立公司重操舊業，涉嫌吸金5千多萬元案，高等法院高雄分院上午宣判，依違反銀行法判處徒刑4年半。

據了解，被告周瑞慶前因涉嫌吸金41億元案，被最高法院依違反銀行法，判處有期徒刑14年定讞，併科罰金4億5千萬元。

不過，周男因前案在2019年12月19日至2023年3月29日羈押期間，認識廖姓獄友，對方並在2021年出獄後，在周的指示下另成立「威芯公司」，向投資人宣稱投資虛擬貨幣可以獲利，涉嫌吸金5千多萬元。

值得一提，周嫌為遙控這家公司業務，涉嫌透過吳姓管理員（判刑）挾帶未經檢查錄音筆及手寫信件，前往指定倉庫等地點，交由他的親信，吳員並按月收取4萬元至8萬多元不等現金，合計22次，共131萬元。

周涉嫌吸金5千多萬元，被高雄地院依違反銀行法，判處有期徒刑4年半，廖男則處4年，2人不服上訴，高雄高分院上午宣判，周刑度不變，廖則改判3年8月徒刑，仍可上訴。

