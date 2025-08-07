為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    家裡沒大人?台中市區凌晨狂爆煙火2分多鐘 市民氣炸

    2025/08/07 09:31

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市北屯區今天凌晨2點半左右突然大放煙火，煙火秀時間長達2分多鐘，高、低空煙火交錯施放，爆炸聲驚人，施放地點疑在崇德八街、北屯崇德拖吊場附近，附近高樓住宅林立，許多民眾在睡夢中被嚇醒，紛紛拍下影片上網抱怨，放煙火的人下重本很壯觀，但非常擾民，還有民眾大罵是市長不在家，家裡沒大人在慶祝嗎？環保局人員接獲報案到場，但放煙火的民眾早就離開現場。

    這場凌晨2點半的煙火秀將近2分半鐘，時間長達兩分半鐘，高低層煙火交錯施放，可見花大錢下重本，煙火美景第一排的住戶直說非常壯觀，不僅北屯區居民可見，鞭炮炸裂聲在較遠的西屯和潭子區也聽得到，台中市民紛紛在網路上炸鍋。

    網友大罵「台中怪事多」、「大半夜放煙火，附近就是第五分局」、「難道在掩蓋槍聲」、「大人不在家，慶祝生日嗎」，到底是誰在半夜擾人清夢，施放的地點在崇德拖吊場旁邊、鄰近分局，有人懷疑是不是故意挑戰公權力，也有人說是在求婚，慶功或是歡迎大哥出獄。

    台中市環保局在接獲通報後，凌晨3點多到達現場，只有看到地上留有的煙火碎片，放煙火的人早就鳥獸散，將另外再報案請警方協助找人。

