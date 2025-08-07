為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    命懸一線！ 金山警即刻救援 阻止輕生悲劇

    新北市金山警分局老梅派出所獲報循線在富基漁港，找到李男開的車。（記者林嘉東翻攝）

    新北市金山警分局老梅派出所獲報循線在富基漁港，找到李男開的車。（記者林嘉東翻攝）

    2025/08/07 09:12

    〔記者林嘉東／新北報導〕新北市土城區李姓男子4日從家中帶著1公斤瓦斯桶開車外出，嚇壞妻子急忙報警，新北市金山警分局老梅派出所警員獲報，火速調閱李男出門後路徑，以車找人，在獲報1小時後找到李的車子，聞到車內濃濃瓦斯味，及時阻止悲劇。

    「先生、先生，你開門！」新北市金山警分局老梅派出所警員江孟學不斷敲著李男的車窗，沒多久李男開窗後，站在車外的李員聞到車內飄出濃濃瓦斯味，邊要求李男關上瓦斯桶、下車，一邊關懷：「還好嗎？不要想不開」，只見李男不斷啜泣，不發一語，李妻獲知後趕來，情緒崩潰也一直哭。

    江孟學隨後要送李男就醫，卻遭李男拒絕，一旁的李妻情緒激動問李男：「你為什麼不去就醫！」當場崩潰，「你不要再這樣下去！」警方調查，在新北市土城區經營醫療器材公司的李男，近來因資金周轉不靈，負債近百萬。

    金山警分局老梅派出所是在本月4日晚間9時許接獲李妻報案後，調閱李駕車出門後沿路監視器，以車追人，晚間10時許，在新北市石門區富基漁港一帶找到李男的車；經檢查後，李男車上還有1瓶高粱酒，李男並無生命危險，在妻子陪同下返家；還好警方及時發現李男的車，成功阻止一場憾事發生。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

