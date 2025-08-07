為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    煞不住！台北市警車撞名酒店門柱 2路人受傷送醫

    警車撞上大樓大門。（記者鄭景議翻攝）

    警車撞上大樓大門。（記者鄭景議翻攝）

    2025/08/07 08:37

    〔記者鄭景議／台北報導〕台北市大安區知名酒店「威思汀商務會所」日前才驚傳命案，今（7）日再傳意外！大安警分局敦化派出所警員凌晨接獲通報，前往忠孝東路四段支援處理酒店內糾紛案，巡邏車卻疑似因煞車失靈，直接撞上酒店所在的商務大樓門柱，造成2名路人受傷送醫，所幸皆無生命危險。

    警方表示，28歲的莊姓警員今天凌晨1時49分駕駛警用巡邏車，載著31歲張姓警員沿忠孝東路往西行駛，準備前往支援該大樓10樓酒店的糾紛案，不料接近現場時，疑似煞車失靈，無法減速，車輛右偏失控撞上該棟大樓門柱才停下。

    這起事故波及兩名正準備進入大樓的路人，分別是22歲的吳姓男子與李姓女子，兩人雙腿被玻璃割傷，所幸送往仁愛醫院後並無大礙。

    警方指出，肇事警車車頭損毀嚴重，大樓門柱被撞毀，玻璃門也破裂。經檢測駕駛警員酒測值為0，駕照有效，並無酒駕情形，據警員所述當時警車疑似煞車失靈，詳細肇事原因仍在釐清中。

    值得一提的是，該起事故發生地點正是上月曾發生命案的「威思汀商務會所」，信義夜店殺警案共犯之一的林諺叡在該地持刀刺死姊夫，引發社會關注。

    大安分局表示，將持續調查車輛故障原因，並強化員警駕駛安全教育與車輛檢修，避免類似事故再度發生。警方也提醒駕駛人上路前應檢查車輛主要機件是否正常，以保障行車安全。

    警車車頭毀損。（記者鄭景議翻攝）

    警車車頭毀損。（記者鄭景議翻攝）

    22歲的吳姓男子與李姓女子，兩人雙腿遭玻璃割傷，所幸送往仁愛醫院後並無大礙。（記者鄭景議翻攝）

    22歲的吳姓男子與李姓女子，兩人雙腿遭玻璃割傷，所幸送往仁愛醫院後並無大礙。（記者鄭景議翻攝）

