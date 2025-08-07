颱風天停車場樹倒壓毀車輛 車主國賠勝訴理由曝光

颱風吹倒路樹壓毀車輛。示意圖，與事件無關。（資料照）

2025/08/07 07:08

〔記者蔡清華／高雄報導〕高市林姓車主，前年7月颱風期間將車輛停放在國軍高雄總醫院左營分院停車場，因颱風吹倒停車場的路樹壓損其轎車，林認負責停車場管理的國防部，疏於管理維護致其受到損害，提出國家賠償請求，法院審理認定國防部管理確有疏失，判賠14萬3417元，可上訴。

原告林男主張，前年7月27日，將轎車停放在由國防部設置及管理之國軍高雄總醫院左營分院之停車場之停車格內，因被告疏於管理維護停車場路樹之穩固，導致路樹倒塌壓損車輛，預估維修費用過高而需報廢，請求依國家賠償法賠償汽車受損時之殘值20萬元，及拖吊費用3千元。

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被告則說，停車場已出租與民間公司經營，場內樹木維護管理應由民間公司負責，並要求其須注意夏季颱風盛行期前修剪停車場內之樹木，前年4月6日完成樹木保養維護工作，已盡督導、管理之責。且樹木於倒塌前並無發現有褐根病或其他病蟲害，同時主張樹木倒塌應是杜蘇芮颱風之天然災害所致，屬不可抗力之情形，並非維護、管理有欠缺所造成。

橋頭簡易庭審理，函文林業試驗所有關樹木之通常養護方法及倒塌之原因，經回函答覆，應定期進行白蟻防除作業，每年邀請專家進行檢視，依經驗檢視來函圖片極可能是白蟻蛀蝕所引發的樹木傾倒，而國防部自承並未進行白蟻防除與專家檢視，認定被告管理應有欠缺。

且前年4月6日修剪停車場之樹木後，至常有颱風侵襲之夏季前，未再對該樹木進行維護，認原告主張有理，判國防部應賠償14萬3417元。

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