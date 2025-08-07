恐怖惡鄰！彰化男持刀闖女鄰居家中 趁洗澡關燈襲胸攻擊

彰化楊姓男子持刀闖入女鄰居家，並趁女鄰居裸體時偷摸胸部得逞。彰化地院審理，依強盜未遂與強制猥褻等罪，判處楊男有期徒刑8年5月。（情境照）

2025/08/07 06:20

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化楊姓男子為了向女鄰居追討停車費，趁夜深人靜持開山刀闖女鄰居家中，並趁對方洗澡時，關閉燈光襲胸得逞，遇女子反抗，竟持刀背攻擊女方頭部，導致女鄰居頭破血流。彰化地院審理，認為楊男行為惡劣，依強盜未遂與強制猥褻等罪，判處楊男有期徒刑8年5月，並沒收作案刀。

判決書指出，今年3月25日晚間，楊男戴上口罩、手套，手持逾30公分的開山刀，從自家2樓攀入女鄰居家中，他發現女鄰居在洗澡，於是將女方的內衣褲偷藏到包包裡，然後一一關閉客廳、廚房及浴室燈光，女子只好全身赤裸走出浴室查看。

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此時楊男則趁機突襲，從後勒頸、摀嘴，並偷掐女子胸部，女子使勁力氣解脫，還跟楊男相互扭打，楊男則持刀背，往女方頭部劈去，造成女子頭部、手部受傷，楊男見女子血流不止才罷手，還假意要協助開燈清洗，最後從大門從容離去。事後女子驗傷，頭、手有撕裂傷，胸部也被抓到大片淤青。

楊男被逮後辯稱，女鄰居常把車子停在他們家門口，並告訴妻子每個月會給1千元停車費，他只是去要停車費。女鄰居則說，她曾告訴楊妻會給停車費，但沒說要給多少，且楊男不曾跟她要過停車費，認為楊男說詞純屬推諉。

法官審理發現，楊男前科累累，曾犯下3起強制性交罪，近期還因酒駕判刑。未料故態復萌，持刀夜闖女鄰居中，此次犯行涉及「夜間侵入住宅」、「攜帶兇器」、「毀越門窗」等多重加重條件，且手法冷靜、預謀明確，還刻意關燈製造恐慌，造成被害人嚴重身心創傷，最終判處8年5月徒刑，並命沒收作案用的開山刀。

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