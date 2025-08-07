為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    恐怖惡鄰！彰化男持刀闖女鄰居家中 趁洗澡關燈襲胸攻擊

    彰化楊姓男子持刀闖入女鄰居家，並趁女鄰居裸體時偷摸胸部得逞。彰化地院審理，依強盜未遂與強制猥褻等罪，判處楊男有期徒刑8年5月。（情境照）

    彰化楊姓男子持刀闖入女鄰居家，並趁女鄰居裸體時偷摸胸部得逞。彰化地院審理，依強盜未遂與強制猥褻等罪，判處楊男有期徒刑8年5月。（情境照）

    2025/08/07 06:20

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化楊姓男子為了向女鄰居追討停車費，趁夜深人靜持開山刀闖女鄰居家中，並趁對方洗澡時，關閉燈光襲胸得逞，遇女子反抗，竟持刀背攻擊女方頭部，導致女鄰居頭破血流。彰化地院審理，認為楊男行為惡劣，依強盜未遂與強制猥褻等罪，判處楊男有期徒刑8年5月，並沒收作案刀。

    判決書指出，今年3月25日晚間，楊男戴上口罩、手套，手持逾30公分的開山刀，從自家2樓攀入女鄰居家中，他發現女鄰居在洗澡，於是將女方的內衣褲偷藏到包包裡，然後一一關閉客廳、廚房及浴室燈光，女子只好全身赤裸走出浴室查看。

    此時楊男則趁機突襲，從後勒頸、摀嘴，並偷掐女子胸部，女子使勁力氣解脫，還跟楊男相互扭打，楊男則持刀背，往女方頭部劈去，造成女子頭部、手部受傷，楊男見女子血流不止才罷手，還假意要協助開燈清洗，最後從大門從容離去。事後女子驗傷，頭、手有撕裂傷，胸部也被抓到大片淤青。

    楊男被逮後辯稱，女鄰居常把車子停在他們家門口，並告訴妻子每個月會給1千元停車費，他只是去要停車費。女鄰居則說，她曾告訴楊妻會給停車費，但沒說要給多少，且楊男不曾跟她要過停車費，認為楊男說詞純屬推諉。

    法官審理發現，楊男前科累累，曾犯下3起強制性交罪，近期還因酒駕判刑。未料故態復萌，持刀夜闖女鄰居中，此次犯行涉及「夜間侵入住宅」、「攜帶兇器」、「毀越門窗」等多重加重條件，且手法冷靜、預謀明確，還刻意關燈製造恐慌，造成被害人嚴重身心創傷，最終判處8年5月徒刑，並命沒收作案用的開山刀。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播