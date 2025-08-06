騎車滑手機被攔查 警意外起獲大量毒品
警方搜出K毒、毒咖啡、哈密瓜錠等毒品。（記者徐聖倫攝）
〔記者徐聖倫／新北報導〕41歲葉姓騎士騎車載35歲友人陳姓男子，前日行經新莊街頭停等紅燈時，葉男滑手機被警方攔檢，陳男見狀趁機丟棄一枚煙彈，被眼尖員警發現，細查下果然是含依托咪酯的喪屍煙彈。警方後續查置物箱，起獲大量K他命、毒咖啡、哈密瓜錠等各式毒品，葉、陳2人則被警方依毒品罪嫌送辦。
據悉，葉、陳2人前日晚間11時許騎車行經新莊區公園路，停等紅燈時葉男趁等待時間滑手機，這時巡邏警方經過，看到葉男違規即上前攔查。2人見警方到來，神情突然慌張，後座陳男鬼鬼祟祟，以為警方沒有注意，偷偷將口袋的煙彈丟棄，仍被眼尖的員警發現。
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警方質問：「這是什麼？」2人承認是喪屍煙彈，後續經同意，警方打開置物箱，又搜出2包K他命總重5.1克、10包毒品咖啡包總重34.5克及1包哈密瓜錠總重5.1克。偵詢時，2人承認在網路上買毒，這些毒品都是自己施用的，沒有販賣轉讓，對此說法警方存疑。警詢後，依毒品罪嫌，將葉、陳2人移送法辦。
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葉、陳2人被逮捕。（記者徐聖倫翻攝）
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