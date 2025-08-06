30歲3寶媽涉砍死丈夫 嘉檢聲押

30歲黃姓婦人涉嫌殺夫，檢方晚間聲押。（警方提供）

2025/08/06 21:38

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣30歲黃姓婦人與36歲莊姓丈夫都是外送員，育有3個孩子，兩人今天（6日）凌晨爆發口角，黃婦涉嫌持刀刺死丈夫，警詢後傍晚移送嘉義地檢署，檢方複訊認為黃婦涉犯刑法殺人罪嫌，犯罪嫌疑重大，向嘉義地方法院聲請羈押。

黃姓婦人傍晚5點40分移送嘉檢，檢察官王輝興晚間7點左右複訊完畢，認為涉犯殺人罪嫌，犯罪嫌疑重大，所涉為有期徒刑5年以上重罪，有羈押原因及必要，向嘉義地院聲請羈押。

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嘉檢指出，檢察長蔡宗熙十分重視，立即指派檢察官王輝興啟動偵查程序，指揮員警詳細蒐證，由偵查及公訴檢察官建立工作小組，就將來進行國民法官法案件審理所需相關證物扣案；檢察官與法醫今天相驗，8月8日將請法醫研究所法醫解剖查明死因，確認刑事責任歸屬。

犯罪被害人保護協會嘉義分會啟動即時關懷機制，由專責人員聯繫家屬，提供法律諮詢、心理支持及相關資訊，陪伴家屬處理後續事宜，凝聚力量，協助家屬面對突發狀況。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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