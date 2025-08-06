告李正皓質疑寡婦樓等都更案求償二連敗 新竹市府回應了

政治評論員李正皓質疑新竹市寡婦樓等案以極音速通過環評，被高虹安、竹市府求償50萬高院判駁回上訴，竹市府二連敗回應了。（記者洪美秀攝）

2025/08/06 21:51

〔記者洪美秀／新竹報導〕涉詐領助理費一審判刑7年4月遭停職的新竹市長高虹安，2023年不滿政治評論員李正皓在電視節目質疑新竹市寡婦樓都更等案以極音速通過環評，恐有圖利之嫌，認為損害她及新竹市府名譽，以她個人及市府名義各求償50萬元共100萬元，新竹地院認為李正皓已盡查證義務，且屬可受公評之事，判高虹安及竹市府敗訴；竹市府不服提起上訴，高等法院今天判決上訴駁回，竹市府二連敗。新竹市環保局指出，所有環評審查程序皆依法辦理，過程公開透明，目前尚未接獲判決書，收到判決書後，會再評估後續處理方式。另據悉，高虹安一審判決敗訴後並未上訴。

高虹安及竹市府主張，李正皓2023年9月18日起陸續在臉書、政論節目上不實指摘高虹安因與建商間有對價關係，違法介入、干涉新竹市政府所辦理包括寡婦樓案、昇益都市更新計劃案、水源自辦農村社區土地重劃等件，並以「不合理之極快速度，通過昇益案的都更計畫、寡婦樓案的環評程序及重啓水源重劃案進行」，認為李正皓所稱與事實不符，相關都更案、土地重劃案的進行，是相關主管部門、人員依據法律和正當程序推動，李已污衊及損害高與竹市府名譽，才分別對李求償50萬共100萬元。

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李正皓則主張，當初所講對象都是針對高虹安，並非市府或其公務人員，且竹市府為公法人，並無名譽權被侵害之可能，其所質疑內容都經合理查證，且針對公共利益發表合理評論，未侵害高及竹市府名譽。

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