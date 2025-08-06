獨家》退役中將高安國涉當中國攻台內應 高院10/23宣判

退役陸軍中將高安國。（資料照）

2025/08/06 20:13

〔記者楊國文／台北報導〕陸軍退役中將高安國涉吸收我現、退役軍人蒐集軍事機敏資料，在台策劃成立武裝內應組織和工作據點，做為中國將來襲台內應，高檢署以國安法發展組織罪起訴高安國等6人；高等法院以不公開方式審理，據悉高安國仍不認罪，恐被重判10年以上徒刑；全案定10月23日上午9時30分宣判。

高安國擔任統派團體「中華民國台灣軍政府」總召，卻被中國情治機關收買，全案除高安國（81歲）外，同案被告尚有高的女友劉逸蓁、「中華民國台灣軍政府」發言人候紹康、退役軍人張勝豪、邱榮鴻及非軍職人員陳敬准等共6人，被高檢署起訴移審後，均被高院裁定羈押。不過，高院認定劉逸蓁已無羈押必要，提訊她出庭後，今（6日）傍晚劉女被押解到法警室，在她右腳配戴電子腳環實施科技監控後，獲釋離開法院。

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高院近日以不公開審理方式，密集提訊高安國、劉逸蓁等6名被告、多名證人開庭審理，據悉，高安國仍否認犯行，並稱「誰背叛國家？」高檢署檢察官建請高院判處高安國10年以上重刑。高安國是我國歷年涉共諜案層級最高的將領。

高檢署和國防部聯手調查指出，曾任陸軍中將副指揮官的高安國退役後，擔任統派團體「中華民國台灣軍政府」總召，並與劉逸蓁、侯紹康等人，於2019年間假藉各式交流為名往來兩岸，並被中國情報工作人員吸收，在台物色現、退役軍人，並接受中方資金挹注。

檢調指控，高安國、劉逸蓁等人涉嫌在台整建成立武裝組織、工作據點等，並把昔日軍中同僚、部屬納入顛覆政府的作戰計畫成員，密謀在中國武力攻台時作為內應。

另外，侯紹康則涉嫌吸收張勝豪、邱榮鴻、陳敬淮等人，以接觸、發展共諜組織，涉嫌刺探、收集軍中機敏資料及觀蒐軍事要塞戰略部署資訊。

檢調也查出，侯男與陳男去年9月間召集組織成員，涉嫌使用無人機模擬跟監軍方機動雷達車等作戰演練，並將成果向中共回報。檢調估計，高安國與劉女涉收受中方不法資金包括人民幣、美元與新台幣，共約新台幣483萬餘元，侯男300萬多元、張男120萬多元，陳男50萬多元，邱男9萬多元，犯罪所得共962萬多元。

高檢署斥責，高安國曾為我國陸軍高階將領，對國家應負有更高的忠誠義務，卻為貪圖私利，使國家安全置於難以預料的危險狀態，依國安法發展組織罪起訴，並建請高院判10年、劉女判8年以上徒刑。

此外，侯男4人為圖個人經濟私利，為中國在台發展據點組織，危害危害國家安全，建請高院判處侯男6年以上、張男8年以上、陳男4年6月以上、邱男5年以上不等徒刑。

陸軍中將副指揮官退役的高安國被羈押，高等法院10月23日上午宣判。（記者楊國文攝）

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