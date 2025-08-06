假義消金髮YuKi慘了！幫男童CPR沒事 車禍持假證件仍被起訴

Yuki受訪時宣稱是26歲日本女生，已懷孕10週，就讀台北，但判決書顯示他是高中畢業的外送員，且是男性。（記者張瑞楨翻攝）

2025/08/06 19:22

〔記者陳建志／台中報導〕台中許姓男子自稱是日本籍女子「Yuki」，在溺水現場替3歲男童進行CPR急救，卻被踢爆根本是男性，且不具緊急救護員資格，台中地檢署主動分案偵辦，替男童急救部分雖未構成刑事犯罪，不過卻發現他2022年發生車禍時，持偽造的「修諺凱醫療救護事業集團」隊員證件向員警證明身分，依偽造文書罪將他起訴。

台中市一名3歲男童，今年3月在家中溺水，父親發現報案後，「金髮Yuki」穿著救護背心抵達現場，協助進行CPR急救，男童父親事後指控按壓CPR的位置不對，他也被發現不是義消，事情鬧大後，「Yuki」不僅出面接受媒體採訪，還聲稱自己是日本女留學生，還一度在記者會中「孕吐」。

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但後來被抓包，除是假冒的緊急救護員，而且真實身分根本是男性，台中地檢署懷疑他不具義消資格，實施急救行為疑有不當，及其所持身分證件、專業證照也疑有偽造情事，認為涉有偽造文書等罪嫌，予以剪報分案。中檢4月傳喚許男到案，檢察官複訊後認定他涉犯偽造文書罪，但考量涉案情節，命無保請回。

檢察官傳喚當天現場替男童急救的消防員等人，而男童家屬也並未對許男提告，並認為許男替男童急救部分未構成刑事犯罪。

不過另查出，許男2022年3月24日晚間6點多，在台中市南區忠明南路與國光路口發生車禍，明知並無「修諺凱醫療救護事業集團」存在，卻持偽造的隊員證，在警方進行資料登錄時，提出作為證明身分的證件，足以損害消防機構管理急救資格的正確性，依偽造文書將他起訴。

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