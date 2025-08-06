捷運攝狼弓箭步偷拍美腿 旅客看不下去報警逮人

50歲林姓男子在台北捷運站，發現穿短裙的張女有著修長美腿，待對方搭乘電扶梯時，竟將手機放大腿，以弓箭步貼近偷拍，囂張行徑引起旁人側目報警逮人。（示意圖，資料照）

2025/08/06 18:48

〔記者劉慶侯／台北報導〕50歲林姓男子在台北捷運站，發現穿短裙的張女有著修長美腿，待對方搭乘電扶梯時，竟將手機放大腿，以弓箭步貼近偷拍，囂張行徑引起旁人側目報警逮人。警方在林男手機中發現許多來源不明的偷拍照片，將擴大追查偵辦。

30歲張女日前下班搭乘台北捷運，到台北車站M8出口準備搭電扶梯時，在後方一路尾隨的林男，竟將手機放在自己大腿上，腳踩弓箭步對準站在他前方張女裙底偷拍。

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由於林男動作太誇張，引起過往旅客以「不可思議的眼光」注目，並立刻向捷警及站務人員報案。捷警到場要求林男暫勿離去，另陪同女子觀看站內監視器畫面，張女自行至中正一分局派出所完成報案。

警方查扣林男手機資料發現多位不同女性私密影像，林男辯稱影片透過網路下載、並非他拍攝，但警方對此說法存疑，正進一步調查男子供詞真偽，並釐清影像來源與實際行為。

捷運警察隊表示，民眾搭乘捷運時，於搭乘電扶梯或人潮較多之處可提高警覺，注意前後方有無可疑對象貼近性騷擾或偷拍，如遇可疑人貼近或有異常舉動，應設法遠離並留意觀察，或撥打110報案電話，捷警接獲報案後將立即趕赴現場，以維大眾搭乘捷運安全。

林男涉嫌偷拍被警留置。（警方提供）

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