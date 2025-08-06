為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    捷運攝狼弓箭步偷拍美腿 旅客看不下去報警逮人

    50歲林姓男子在台北捷運站，發現穿短裙的張女有著修長美腿，待對方搭乘電扶梯時，竟將手機放大腿，以弓箭步貼近偷拍，囂張行徑引起旁人側目報警逮人。（示意圖，資料照）

    50歲林姓男子在台北捷運站，發現穿短裙的張女有著修長美腿，待對方搭乘電扶梯時，竟將手機放大腿，以弓箭步貼近偷拍，囂張行徑引起旁人側目報警逮人。（示意圖，資料照）

    2025/08/06 18:48

    〔記者劉慶侯／台北報導〕50歲林姓男子在台北捷運站，發現穿短裙的張女有著修長美腿，待對方搭乘電扶梯時，竟將手機放大腿，以弓箭步貼近偷拍，囂張行徑引起旁人側目報警逮人。警方在林男手機中發現許多來源不明的偷拍照片，將擴大追查偵辦。

    30歲張女日前下班搭乘台北捷運，到台北車站M8出口準備搭電扶梯時，在後方一路尾隨的林男，竟將手機放在自己大腿上，腳踩弓箭步對準站在他前方張女裙底偷拍。

    由於林男動作太誇張，引起過往旅客以「不可思議的眼光」注目，並立刻向捷警及站務人員報案。捷警到場要求林男暫勿離去，另陪同女子觀看站內監視器畫面，張女自行至中正一分局派出所完成報案。

    警方查扣林男手機資料發現多位不同女性私密影像，林男辯稱影片透過網路下載、並非他拍攝，但警方對此說法存疑，正進一步調查男子供詞真偽，並釐清影像來源與實際行為。

    捷運警察隊表示，民眾搭乘捷運時，於搭乘電扶梯或人潮較多之處可提高警覺，注意前後方有無可疑對象貼近性騷擾或偷拍，如遇可疑人貼近或有異常舉動，應設法遠離並留意觀察，或撥打110報案電話，捷警接獲報案後將立即趕赴現場，以維大眾搭乘捷運安全。

    林男涉嫌偷拍被警留置。（警方提供）

    林男涉嫌偷拍被警留置。（警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播