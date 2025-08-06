釣客高雄興達港失聯 海巡港區展開搜尋

高雄興達港傳出謝姓釣客疑似失聯，目前海巡及消防人員已展開港區搜尋作業。（警方提供）

2025/08/06 18:16

〔記者蘇福男／高雄報導〕一名謝姓釣客平常凌晨獨自到高雄興達港一處工作平台船垂釣，中午會返家休息，但今天中午謝男車輛和釣具在平台船上，卻不見人影，疑似失聯，目前海巡及消防人員已展開港區搜尋作業。

湖內警分局茄萣分駐所今（6日）下午1點多接獲報案，指69歲謝男平日凌晨前往茄萣興達港某工作平台船上釣魚，早上8點多即駕車離去，但今日中午謝男車輛及釣具仍在現場，卻不見人影，疑似失聯，遂向警方通報。

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警方前往了解狀況，並通知謝男配偶陳女自台南市仁德區趕赴現場辨識，確認現場釣具為謝男所有。陳女表示，丈夫平時約於深夜11、12點駕車前往釣魚，通常在中午12點前返家，但至今未歸，接獲警方通知始知丈夫目前失聯中。

海巡及消防人員已展開港區搜尋作業，湖內分局也派員協助現場調查、並聯繫相關單位持續擴大搜尋範圍，全力協助尋找謝男下落，盼儘速尋獲，釐清事件真相。

湖內分局也派員協助現場調查、並聯繫相關單位持續擴大搜尋範圍，全力協助尋找謝男下落。（警方提供）

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