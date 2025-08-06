1天進帳近億！行政執行署聯合拍賣 詐團豪車910萬成交

法務部行政執行署昨聯合所屬各分署舉辦「123聯合拍賣會」，針對檢察機關查扣犯罪所得與民間欠繳稅費的財產同步拍賣，總拍定金額高達9262萬餘元。（執行署提供）

2025/08/06 18:28

〔記者劉詠韻／台北報導〕法務部行政執行署昨聯合所屬各分署舉辦「123聯合拍賣會」，針對檢察機關查扣犯罪所得與民間欠繳稅費的財產同步拍賣，總拍定金額高達9262萬餘元；其中，以台中地檢署查扣詐團賓利豪車最受矚目，車齡僅2年，最終以910萬高價成交，同案中的HINO貨車也以729萬元拍定。

執行署表示，隨著詐騙、吸金及環保等重大犯罪事件日益增加，為阻斷詐團等不肖人士獲取高額不法利得，各分署積極配合檢方推動財產沒收制度，就偵查中或判決確定後可供拍賣的資產，迅速執行拍賣、轉為現金，協助被害人挽回損失。檢方移交的財產類型多元，從土地、名車、名錶、挖土機到虛擬貨幣皆順利標脫，光犯罪財產變價部分就為國庫挹注超過2134萬元。

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彰化分署亦代南投地檢署拍賣「廢棄物清理法」案件中查扣的貨車與挖土機，拍定金額151萬元。此外，各分署針對民間欠繳公法上金錢義務的不動產執行亦成果豐碩，總成交金額達5902萬餘元，其中，台南分署拍出位於安定區一筆完整持分的乙種建築用地，拍得1760萬元高價；新竹分署則拍出祭祀公業土地3筆，總價1180萬元。

此次拍賣會中，彰化與屏東分署代為變賣涉及詐騙與洗錢案件查扣的泰達幣（USDT），分別拍出153萬與106萬元，吸引現場民眾瘋狂競價，彰化場競價達78輪，現場氣氛火熱、如臨拍賣大戰。

士林分署則處理滯納遺產稅案件，拍賣新北汐止地區29筆土地，由北市與新北市稅捐機關承受其中6筆，總值1151萬元，成功徵起全數欠稅。至於動產部分，合計拍得440萬7109元，標的物涵蓋工廠設備、汽車、茶葉、服飾、生活用品及具投資價值的股票等，吸引不少民眾到場競標，場面熱絡。

士林分署處理滯納遺產稅案件，拍賣新北汐止地區29筆土地，由北市與新北市稅捐機關承受其中6筆，總值1151萬元，成功徵起全數欠稅。（執行署提供）

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