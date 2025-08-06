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    首頁　>　社會

    新北林口工寮火警 驚見男性焦屍

    消防人員於工寮外滅火。（記者徐聖倫翻攝）

    消防人員於工寮外滅火。（記者徐聖倫翻攝）

    2025/08/06 17:13

    〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市林口發生嚴重火警，今下午3時許，瑞平里的公墓旁工寮突然起火，新北市消防獲報派員趕抵，迅速將火勢撲滅。但後續消防員入內搜索時，竟然發現一具男性焦屍，身分現正查驗中。

    據悉，本起火警並未延燒，燃燒面積約20平方公尺，尚無法判定起火點，詳細起火原因將待火災調查科進行勘驗後釐清。警方初步查看為男性，但全身、面部焦黑，無法辨識身分，現正在查驗該焦屍身分中。

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