誇張！代辦業者苗縣府洽公遺留提袋 打開竟有「縣長鍾東錦」官印

代辦業者苗縣府洽公遺留提袋，不料裡頭竟有縣長鍾東錦盜刻官印。（記者蔡彰盛攝）

2025/08/06 17:10

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕誇張！專門在北部各縣市政府跑件的代辦業者林女，為便宜行事等原因，竟盜刻苗栗縣長鍾東錦、頭份市長羅雪珠官印以及多顆公務機關印章，結果到苗栗縣政府洽公時竟不慎遺留提袋，縣府人員打開一看，赫然發現縣長鍾東錦的官印，立即報請檢調偵辦，才追出林女偽刻多枚官印犯行，新竹地院依行使偽造公文書罪將她判刑1年4月。

法官調查，林女係受他人委託負責代辦申報水土保持計畫、申請建築執照及使用執照等代辦業者。林女出於貪圖方便或取信客戶等諸多原因，從104年至110年間接連到刻印店盜刻「苗栗縣政府印」、「市長羅雪珠」、「新竹市政府工務處建築管理科使用執照竣工副本圖章」、「新竹縣政府校對章」、「建管科登記章」、「新北市政府水土保持計畫核定章」、「苗栗縣政府使用執照審核章」、「縣長鍾東錦」等印章，以備日後蓋用於偽造不實公文書上不時之需。

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林曉玉受某實業公司彭姓負責人委託，代為向苗栗縣政府申請礦業用地工廠建造執照，因彭男一直催促，竟參考過往苗栗縣政府建造執照格式，以文書處理軟體偽造建造執照，並以盜刻「苗栗縣政府印」印章蓋印於偽造公文書上，再拍照傳給彭男，使彭男誤信建造執照已獲准核發，足以生損害於行政主管機關核發文書之正確性及彭男。

112年3月林女到苗栗縣政府洽公送件時不慎遺留個人提袋，經縣府人員檢視，赫然發現袋中竟有「縣長鍾東錦」印章，縣府隨即函送檢方調查，檢察官將林女偵辦起訴。

法官審酌林女擅自偽刻多枚印章，繼而蓋用偽造苗栗縣政府建造執照公文書，犯罪動機顯然欠缺遵法守法觀念，加上所偽刻公印種類及數量不少，確有戕害政府機關公權力之處，其所為損害主管機關對建造執照管理正確性，除依行使偽造公文書罪判刑1年4月外，且不予緩刑。

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