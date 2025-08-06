台南私幼又爆集體虐童 教保員終身禁任教職重罰60萬

南市安平區某私立幼兒園爆出某教保員對班上幼童集體不當管教。愛的小手示意圖與新聞無關。

2025/08/06 16:29

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市安平區再傳幼保員虐童案！某私立幼兒園今年4月爆出教保員對班上幼童集體不當管教，南市教育局調查認定該名教保員有重大且連續性的不當行為，不僅對其祭出60萬元罰鍰，並列入全國不適任教育人員系統，終身不得擔任教保服務人員。

據了解，事件起因是一名孩童作業寫不好，遭該名教保員呼巴掌以致流鼻血，事發當時，孩童戴口罩沒被發現流鼻血，但回家後，家長發現問起過程覺得異常後檢舉。教育局調閱監視器發現，該教保員有慣性不當管教行為，班上12名幼童皆曾被「巴頭」。不少家長原以為教師只是「管教嚴格」，孩子被教得很乖，事件曝光後震驚錯愕。但家長未向媒體或民代公開陳情，只在家長社群議論紛紛。

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教育局指出，行為人為資深教保員，但其多次對多名幼童實施不當管教，包括次數頻繁與手段不當，傷害情節重大。經外聘學者專家組成調查小組審查後，決議予以最嚴懲處。

幼兒園方面，因未善盡監督及管理責任，園所負責人亦遭重罰6萬元，並公布姓名及園所名稱，另將祭出停招處分。

教育局強調，對幼兒虐待行為「零容忍」，本案發生後即刻向警政單位告發，並協助司法偵辦。同時與受害幼童家長保持聯繫，提供必要協助，確保園內每位幼兒的安全與受教權益。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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