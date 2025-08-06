驚險緝毒片！藥頭開「瑞典坦克」販毒 擦撞民車逃竄警包夾逮人

警方以偵防車擋住江嫌「瑞典坦克」VOLVO轎車去路。（警方提供）

2025/08/06 16:16

〔記者許國楨／台中報導〕台中市刑警大隊偵六隊近日偵辦毒品案，經溯源鎖定活躍於彰化地區的江姓藥頭，掌握他駕駛網稱「瑞典坦克」的VOLVO轎車行動販毒，經連日監控，昨（5日）下午在員林市某超商外發動突擊圍捕，驚險過程如電影警匪片。

偵六隊長張勝記今天說明案情指出，該隊日前查獲徐姓女子涉犯毒品案，經溯源深入追查上手，鎖定彰化的48歲江姓藥頭，進查出他不僅販毒，還是被彰化地檢署通緝在案的毒品逃犯，平日以VOLVO轎車代步四處進行毒品交易，隨即至江嫌經常出沒區域進行查訪。

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經連日蒐證監控，警方果真在彰化縣員林市一帶，發現江嫌車輛行蹤，趁江嫌車輛停放於超商時盤查，江嫌見警方靠近，因身上攜帶毒品且唯恐通緝身分暴露，立刻慌張發動引擎企圖逃逸，瞬間猛力起步、蛇行衝撞一旁的民眾車輛，現場一陣混亂，所幸未釀人傷。

警方眼見情況危急，迅速包夾控制車輛，將江嫌強行拉出車外壓制逮捕，隨後於其身上與車內搜出毒品海洛因1包（0.7公克）、安非他命3包（4.1公克）、吸食器、磅秤、分裝袋及手機等毒品工具，當場人贓俱獲，警詢後依毒品罪嫌移送彰化地檢署偵辦，江男另涉毒品通緝被法院判刑7月確定部分，此次落網後一併解送歸案執行。

警方將江嫌強行拉出車外壓制逮捕。（警方提供）

警方查扣的毒品。（警方提供）

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