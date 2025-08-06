花蓮醉漢偷酒又毆打路人、小孩 警方逮人送辦

醉漢陳男遭警逮捕。（民眾提供）

2025/08/06 16:39

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮陳姓男子昨晚喝的醉醺醺，到超商拿啤酒結帳未付錢就直接離開，在超商外看到騎電動車載著小孩的劉姓婦人，直接翻找機車行李箱要求婦人給香菸，劉婦告知沒有菸竟遭陳男動手毆打，連小孩都被波及，婦人驚慌逃走，警方到場後將陳男逮捕，依竊盜、傷害等罪嫌移送法辦。

花蓮警分局今指出，29歲劉姓婦人昨晚騎電動車載著7歲女兒到花蓮市富安路一間超市前更換電動車電池，突然打著赤膊、露出刺青的陳姓男子直接翻找劉婦機車車廂內財物，接著向婦人討要香菸，婦人告知沒有，這時陳男突然暴怒，婦人見狀趕緊要女兒上車要逃離現場，沒想到陳男直接揮拳打劉婦頭部，並強拉小朋友的手不讓離開，劉婦尖叫趕快抓著女兒逃向附近店家求救。

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警方到場後，涉案48歲陳姓男子還在現場淡定喝著啤酒，對當街攻擊婦人、女童的案件完全不當一回事，警方發現，連陳男手上的啤酒都是從超商偷來的，陳男進入超商拿著啤酒給店員刷條碼，刷完沒付錢就直接離開超商，陳男在現場醉言醉語，胡言亂語，警方把陳男帶回派出所，今依竊盜、傷害、妨害自由等罪嫌移送法辦。

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醉漢陳男遭警逮捕。（民眾提供）

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