嘉義三寶媽殺夫！死者頸胸背部都中刀 8/8解剖釐清死因

莊姓男子與妻兒居住在透天厝。（記者林宜樟攝）

2025/08/06 15:55

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉黃姓女子與丈夫莊姓男子感情不佳，經常吵架，今天凌晨2人爭吵時，黃女持水果刀刺殺莊男，莊男送醫不治；檢警相驗，莊男身上有多處刀傷，主要分佈於頸部、胸部與背部，因傷口醫院已初步縫合，無法確認深度，將於8月8日上午8點解剖，以確認死因。

莊男與黃女結婚約8年多，平時與3個兒子、莊男弟弟、弟媳、 阿姨，8人住在長輩買的透天厝，莊男一家住在3樓，平時莊男當外送員，黃女照顧小孩，偶爾也有跑外送。

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據了解，莊男與黃女經常因為經濟問題及孩子照顧問題爭吵，從2019年到去年，曾各控對方家暴共6次，但並未申請保護令；附近鄰居說，2人平時少與人互動，但知道感情不佳常吵架。

今天凌晨莊男與黃女再度發生爭吵，黃女持水果刀刺殺莊男，經報案後，莊男送醫不治，黃女遭警方逮捕送辦。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

救護人員將莊男送醫。（圖由民眾提供）

刺殺先生莊男的黃女被警方逮捕。（資料照）

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