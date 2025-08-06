嘉義逆子抱摔母親致死 國審判刑17年5月

嘉義地方法院。（資料照）

2025/08/06 15:33

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣29歲莊姓男子不務正業，去年11月28日凌晨，在住處與65歲母親要錢、要求幫買早餐等未果，徒手攻擊莊母頭部、追莊母至道路旁，從後方環抱莊母讓其腳步離地，隨即重摔至地面，莊母當場倒地不起，送醫救治因頭部外傷導致中樞神經損傷併發肺炎，12月7日宣告不治死亡。全案經嘉義地方法院與國民法官組法庭審理，今宣判依傷害直系血親尊親屬致死罪，判處莊男17年5月有期徒刑，可上訴。

莊男庭審時雖坦承有抱摔母親行為，然而矢口否認曾攻擊母親的頭部，經實施解剖法醫師到庭說明，無論從案發後死者瘀傷顏色、血塊形成歷程，均與去年11月28日案發時間吻合。且有證人、莊男曾對母親家暴紀錄等證據可佐證，認定莊男犯傷害直系血親尊親屬致死罪。

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國民法官法庭考量，莊男在指使母親提供金錢或買早餐未果後，與母親口角爭執，並以暴力手段攻擊其母，攻擊位置為人體重要的頭部，犯案時並無受到任何刺激。莊母雖與莊男感情疏離，但仍會幫兒子買東西、還債，並非對莊男毫不關心。

國民法官法庭審酌，莊男多次對莊母攻擊、辱罵，將莊母當成工具人，無法認定有反省或真心悔悟，審酌其生活狀況、品行，外出社會工作後還染上賭博惡習，導致行為逐漸偏差，如戒掉賭博、飲酒等惡習，仍有回歸社會可能等情形，判決莊男17年5月有期徒刑。

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