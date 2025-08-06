im.B詐騙受害者求償成功！法院認「有共犯關係」 判前主管賠163萬

「im.B」借貸媒合平台涉吸金詐騙83億，圖為高院開延押庭，主嫌曾耀鋒（前排左1）哭窮稱付不起律師費，必須分期支付，無逃亡可能；同案被告、女友張淑芬（灰衣）請求交保。（資料照）

2025/08/06 16:21

〔記者劉詠韻／台北報導〕震撼金融圈的「im.B網路借貸詐騙案」吸金高達83億元、受害家庭超過5000戶，當中不乏高知識分子及經驗豐富的投資者，前立委陳歐珀也因捲入詐騙風波黯然退出政壇。涂姓投資人控告金隆科技客服部主管詹皇楷，主張其參與推銷虛構債權，造成他投資損失逾百萬元；台北地方法院審理後認定詹男與主嫌曾耀鋒等4名被告共同構成侵權，判決須連帶賠償163萬750元。

涂姓男子主張，金隆科技公司於2018年間架設「im.B借貸媒合互利網站」，對外宣稱為P2P網路借貸平台，標榜以不動產擔保債權媒合，吸引大量投資人投入。該平台機制為：債務人將不動產抵押給原始債權人，再由原始債權人將債權在限定期間內轉讓給投資人，投資人可依約獲利息並於期滿取回本金，金隆公司則承諾利息擔保。

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投資人可透過平台查閱借貸金額、擔保不動產資訊，線上選購債權標的，將款項匯入指定帳戶。涂男說，他於2019年8月至12月間認購平台上標榜的不動產債權，匯款190萬元到潘姓男子的帳戶；然而契約期滿後，卻未收到本金與利息，進一步查證才發現平台提供的債權竟有高達95％為虛構標的，遂提告求償。

詹皇楷答辯，涂男並非他親自招攬的客戶，且對方認購債權時期為2019年8月底至12月間，而他同年9月早已離職，認為相關提告毫無所據。

台北地方法院審理發現，詹男為金隆公司客服部主管，曾以不合理高利率（年息9％至13％）吸引投資，違法吸收存款並獲取高額佣金，與主嫌曾耀鋒等人共同運作金流規模逾90億元的違法借貸體系。

法院認定，涂男透過該平台購買債權並蒙受損失，與詹男等人之不法行為具直接因果關係。雖詹男提出勞保退保紀錄，主張投資期間已離職，法院仍認為其離職與投資行為時間重疊，不足以卸責。另詹男主張涂男本身為公司副處長，投資屬於自購、自領業績獎金8％等語，亦未獲法院採信。

法官審酌，金隆科技並非合法銀行業者，卻以「原始債權人」模式對外借貸、要求不動產設定二、三胎抵押權，顯為違法吸金手法。最終判決詹男，與其他4名被告曾耀鋒、張淑芬、顏妙真及黃繼億，應就涂男的損失負連帶賠償責任，共計163萬750元。

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