預警奏效！北檢主動偵破「絕對能源」不法吸金 查扣逾8000萬

「絕對創新」負責人邱志豪訊後聲押禁見。（資料照，讀者提供）

2025/08/06 15:28

〔記者王定傳／台北報導〕台北地檢署預警中心接獲高檢署發交金融機構通報異常金流情資，在被害者尚不知受騙、報案情況下，介入偵辦並追查發現，絕對創新、絕對能源等公司涉以發行甲種、乙種特別股權，向199名投資人詐騙吸金1.7億元，檢方昨指揮調查局台北市調查處等單位發動搜索，查扣不法所得逾越8000萬元，今凌晨聲押禁見絕對創新負責人邱志豪等7人。

北檢預警中心是因高檢署發交金融機構通報重大詐欺及洗錢情資通報，向調查局洗錢防制處調取相關資料，綜整分析後，認本案具擴大追查價值，由預警中心主任檢察官曾揚嶺、檢察官林小刊指揮檢察事務官、台北處、大安分局溯源偵辦。

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檢調警查出，絕對能源、絕對創新投資、絕對創新網路3公司，涉嫌從2023年5月起，架設投資理財網站並召開理財說明會，向民眾謊稱絕對能源公司從事投資虛擬貨幣及乾淨能源等技術，除保本外投資甲種特別股，保證股息首月月利率1％，逐月增加0.2％，年利率25.2％；投資乙種特別股股息月利率為3.5%，年利率為42%，並提供股票做為憑證，致投資人誤認有保障紛紛入金。

檢方查出，絕對能源所獲發的股息，實際上就是投資人的投資本金，典型「後金養前金」手法，向199名投資人詐騙吸金逾1.7億元。

預警中心在被害者尚未通報情況下，發揮預警效果，主動介入偵辦，昨動員5名檢察官及11名檢察事務官參與，指揮台北處及大安警分局動員逾75名人力，兵分16路搜索，查緝10人到案，最後向法院聲押禁見7人。

預警中心這次行動還搜索查扣現金及比特幣、泰達幣、以太幣等虛擬貨幣約2100萬元、勞力士手錶2支（市值約400萬元）等外，並針對絕對公司等帳戶，向台北地院聲請扣押裁定5991萬餘元獲准，總計扣押保全財物約8491萬餘元，未來可用以返還、填補被害人損害。

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