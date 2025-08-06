公益揭弊者保護法施行 澎檢召開「安心吹哨」制度說明會

澎湖地檢署舉辦公益揭弊者保護法說明會，邀請地檢署承辦人員與會。（澎湖地檢署提供）

2025/08/06 15:29

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕公益揭弊者保護法於2024年12月27日經立法院三讀通過，2025年1月22日經總統公布，同年7月22日施行，是我國第1部揭弊保護專法，新法施行後不僅是揭弊保護制度重大里程碑，更是推進廉能治理重要措施。澎湖地檢署今（6）日召開「安心吹哨」制度說明會。

澎湖地檢署為加強受理揭弊各相關承辦人員，充分了解立法目的、規範架構、揭弊程序及保密應行注意等事項，規劃辦理說明會，由檢察長周士榆主持、主任檢察官郭耿誠主講，會後辦理座談，使澎湖地檢署相關人員瞭解法規重點及探討實務執行上可能應對問題。

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周士榆表示，澎湖地檢署與各司法機關是案件受理、偵辦的第一線，亦是揭弊者人身安全的重要防線，扮演著極具專業性與特殊性角色，尤其在案件受理、偵辦及發掘真相同時要兼顧人權，更應審慎落實揭弊保護程序，為地檢署必須承擔的重中之重；因此除參考法務部函頒「各級檢察機關受理公益揭弊者案件參考措施」，與相關人員討論，在法務部函頒架構下，並依地檢署實務執行面採取應行措施，會中要求各單位承辦人確實依照規定程序落實辦理及揭弊者保密作為。

另外為保障揭弊者權益，使本法適用對象、受理揭弊機關及社會各界都能充分瞭解新法核心所包含「工作保障、身分保密、人身保護及責任減免、檢舉獎金」等3保1減1金觀念，地檢署亦規劃相關宣導，期能落實揭弊友善文化，並確保實務運作順暢。

澎湖地檢署公益揭弊者保護法說明會，因應新法上路。（澎湖地檢署提供）

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