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    台中4馬翹家逛大街吃草！觀光路變觀光區 民眾紛停車關心

    龍井區觀光路變成臨時馬兒餵食區。（讀者提供）

    龍井區觀光路變成臨時馬兒餵食區。（讀者提供）

    2025/08/06 14:58

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中龍井區觀光路298巷出現4匹馬，大搖大擺在路邊享用起牧草「晚餐」，騎車經過民眾急停車就怕撞到馬兒，轄區烏日警分局到場查出是鄰近「X見」馬術運動中心馬匹，趁飼主不在頭從側門溜出來「放風」，馬匹離家近1個小時後，員警通知程姓飼主帶回，並依道路交通管理處罰條例第84條開罰6百元以下罰鍰。

    這起馬兒出走意外未造成交通事故，烏日警分局今表示，程姓飼主於5日晚間7時許餵馬後外出，未將側門確實關牢，沒想到兩隻混血馬及兩隻迷你馬，馬齡約6歲多，竟趁主人不在離家出走將近1小時，在鄰近觀光路巷內悠閒吃草，路過民眾紛停車關心馬兒。

    龍津派出所長李冠霖說，警分局紀姓民防隊員於等候程姓馬主抵達前，提供牧草讓馬兒安心盡情享用，路邊宛如臨時動物園餵食區，經過半小時約晚間8時許，程姓飼主趕抵稱，二手購入4匹馬要提升地方馬術文化，晚間外出宣傳業務沒將側門扣好，對於造成社區困擾也妨礙交通深感歉意。

    烏日警分局長劉雲鵬表示，依道路交通管理處罰條例第84條規定，疏縱馬匹在道路上奔走妨害交通，開處6百元以下罰鍰，呼籲飼主避免動物意外逃脫，可能造成對交通與公安危險。

    路過民眾紛停車關心馬兒。（讀者提供）

    路過民眾紛停車關心馬兒。（讀者提供）

    龍津派出所員警將馬兒趕至觀光路邊。（讀者提供）

    龍津派出所員警將馬兒趕至觀光路邊。（讀者提供）

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