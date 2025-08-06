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    腦補出大事！台中男以為被通緝戲精附身 警匪追逐吞破18萬28張罰單

    警方發現杜男機車車牌疑貼膠帶攔查。（警方提供）

    警方發現杜男機車車牌疑貼膠帶攔查。（警方提供）

    2025/08/06 14:58

    〔記者許國楨／台中報導〕這可能是台中街頭最貴的一場誤會！44歲杜姓男子騎車上路，因車牌疑貼了膠帶被警方盯上盤查，沒想到他瞬間「戲精附身」，誤以為自己是被通緝的逃犯，直接來一場「亡命之徒」實境秀，上演逆向、闖紅燈、騎上人行道的連環逃逸戲碼，全程狂飆約2公里，結果才發現根本沒人通緝他，苦吞破18萬元的28張罰單。

    台中第六分局協和所警員前天巡經西屯區中工三路與天助街口時，發現杜男騎乘的機車車牌疑貼有不明膠帶攔下盤查，杜男以為自己被通緝的身分將露餡，先假意配合後隨即接著油門一催逃逸，沿途闖紅燈、騎上人行道、危險駕駛，警方在後方尾隨，跟車約2公里後，才在安和路將他攔下。

    杜男被攔下後還一度棄車徒步逃逸，但仍被警方當場壓制，一查才發現，杜男根本沒有被通緝，單純是「腦補太多」，自導自演了一場逃亡大戲，不過戲雖然演完，代價卻超乎想像，警方逐一舉發他沿途的違規行為，包含闖紅燈、逆向、騎人行道、危險駕駛等高達28項違規，總罰金高達新台幣18萬5400元。

    杜男得知自己「白逃一場」又得繳出一堆罰單，當場臉垮下來：「這下真的吃不消了！」，警方則提醒民眾，遇到警方盤查切勿腦補劇情，更不要「戲精上身」搞笑演出，不只徒增風險，還可能為自己荷包帶來慘烈損失。

    杜男以為被通緝騎車狂奔。（警方提供）

    杜男以為被通緝騎車狂奔。（警方提供）

    杜男被警方攔下還棄車逃逸。（警方提供）

    杜男被警方攔下還棄車逃逸。（警方提供）

    警方當場壓制杜男，一查才發現他根本沒被通緝。（警方提供）

    警方當場壓制杜男，一查才發現他根本沒被通緝。（警方提供）

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