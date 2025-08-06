防理智線斷釀家庭悲劇 學者建議透過五感調節情緒

嘉義大學輔導與諮商系學者建議，夫妻溝通時情緒壓力升高，可透過五感體驗調節情緒。（資料照）

2025/08/06 14:22

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣今凌晨發生30歲黃姓女子疑因財務問題，涉嫌持刀刺死36歲的先生莊姓男子命案。嘉義大學輔導與諮商系助理教授兼任家庭與社區諮商中心主任盧鴻文建議，財務問題常造成夫妻爭吵，然而如果雙方有共識、願意一起努力，透過良好溝通，不至於爆發嚴重衝突；如夫妻長期爭吵，除了可尋求政府社福單位、夫妻諮商管道進行評估、諮商，還應了解自己與伴侶的情緒壓力點，在還能理性控制時，運用聽覺、嗅覺、味覺、視覺、動覺等五感，如離開現場深呼吸、喝飲料等調節雙方情緒，防止理智線斷掉。

盧鴻文說，一般夫妻之間發生溝通、衝突問題，建議尋求別人或政府、社福單位介入調節，不過夫妻間如果地位不對等，不適合一起接受諮商，須專業單位與人士進行評估。

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盧鴻文表示，透過現有資訊了解，此案黃女、莊男因長期問題沒解決，情緒壓力達到爆點，可能導致妻子理智線斷掉，發生夫妻倆嚴重衝突與不當行為。

他建議，夫妻平時爭吵時，要了解自己、伴侶的情緒壓力點，一旦情緒壓力達到高點，容易理智失控，因此發生衝突、情緒壓力攀升時，夫妻可以透過五感體驗，如喝飲料、數一數房間內物品、深呼吸等轉移注意力，有助調節情緒、防止嚴重衝突。

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